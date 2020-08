von Jörg-Dieter Klatt

Strahlende Sommersonne und dräuende Gewitter kämpften um die Oberhand während des zweiten Wandelkonzerts in und um die Waldkulturscheune bei den Spitalhöfen. Schon vor dem Einlasszelt umfing die Besucher ein paradiesisches Flair aus Blumen, duftendem Waldboden, reifen Äpfeln und Mirabellen. Mit dem satten Grün der Bäume und Sträucher sorgten diese Sinneseindrücke für eine heiter gelassene Stimmung, in welcher sich das Publikum auf vier so vielfältig wie ansprechende Programmteile einlassen konnte. Welches künstlerische Highlight zuerst aufgesogen werden durfte, entschied der Zufall.

Friederike Bauer stellt das kulturelle Angebot für die Musikscheune zusammen.

Auf der Rückseite der Eintrittskarten stand das jeweils erste Ziel. Initiatorin Friederike Bauer empfing die Gästeschar, deren Anzahl coronabedingt limitiert war. Die Abstandsregel gebietend gewährten zahlreiche Gartenstühle Gelegenheit zum Seele-Baumeln-Lassen.

Christian Birko-Flemming wusste die Vorzüge des eignen Gartens lyrisch zu erläutern.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Neben drei musikalischen Leckerbissen, bot das Programm mit Christian Birko-Flemming einen hochkarätigen Schauspieler und Sprachkünstler, der sich dem Thema Garten mit allerlei Weisheiten annahm. Ob zustimmendes Schmunzeln zu Epikurs Weisheiten oder Applaus für die Sponti-Sprüche des Mittelalters, für manchen Lacher sorgte auch das Wetter selbst, grollte doch ein Donner in dem Moment, als Birko-Flemming eine passende Bauernregel zum Besten gab. Das lyrische Loblied auf den Garten gipfelte am Tag der Bratwurst in einer Betrachtung über des Deutschen liebsten Grillguts.

Das Bläserquintett qunst.quintett erfreute unter dem Motto Winds in the Woods mit Klassik und Jazz die Zuhörer. Bild: Klatt

Besondere Bühne

Dass uralte Bäume und Sträucher beste Bühne für ein Bläserquintett bilden können, bewies der zweite Konzertort. Kein Bühnenbildner hätte dazu das alte Scheunentor besser drapieren können als die Zeit selbst. Das qunst.quintett mit Julia Obergfell, Oboe, Alexander Koval, Flöte, Martin Fuch, Klarinette, Andreas Becker, Horn und Johannes Hund, Fagott begeisterte stimmungsvoll passend zum lauen Sommerabend mit einem erfrischend leichten Stück des Komponisten Franz Danzi und gleich darauf mit gewagtem Jazz von Mike Mower.

Solo in der Kapelle

Katja Zakotnik ließ das Violoncello in der festlich geschmückten Hofkapelle erklingen.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Hochkarätig auch Katja Zakotnik, die in der kleinen Hofkapelle ihr Violoncello erklingen ließ. „Im Bachzustand“ sollte man eigentlich im Liegestuhl genießen. Kirchenbänke und Gartenstühle boten jedoch ebenfalls Gelegenheit, der Suite in d-Moll von J.S.Bach das Ohr zu schenken. Einige wenige Regentropfen und das ferne Donnergrollen taten dem Kunstgenuss keinerlei Abbruch.

Das Jazz-Quartett JazZ‘n t‘One artZ lieferte gepflegten Jazz in junger Frische. Bild: Jörg-Dieter Klatt

Gepflegter Jazz

Der großen Konzertsaal der Waldkulturscheune diente dem gepflegten Jazz. Das Quartett JazZ‘n t‘One artZ mit Daniel Roncari, Saxofon, Stefan Merkl, Piano, Oliver Felbinger, Drums, Steffen Vogt, Bass, bot alte Jazzsongs in junger Frische. Das hingerissene Publikum hätte diesen wunderbaren Sommerabend sicherlich noch gerne mit weiteren Klassikern der Jazz-Literatur ausswingen lassen.

VS-Pfaffenweiler Ein Konzertsaal zwischen uralten Bäumen: Warum die Waldkulturscheune in Pfaffenweiler ein echtes Kleinod ist Das könnte Sie auch interessieren

Den Nerv treffend

Dass diese Wandelkonzerte mit der Mischung unterschiedlichster musikalischer Stilrichtungen und Wortkunst den Nerv der Kulturhungrigen traf, bewiesen die begeisterten Kommentare in den Wandelpausen. Da wurde im Vorbeigehen ein Apfel gepflückt und das zuletzt Gehörte wohlwollend kommentiert – die Waldkulturscheune hat mit diesem Format ihre Nische gefunden.