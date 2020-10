In der Waldstraße gilt seit Fertigstellung der Straße auf der ganzen Länge Tempo 30. Allerdings war dies bislang nur mit Schildern am Straßen-Anfang und Ende gekennzeichnet. Da nach dem Ausbau die Straße gerade im vorderen Bereich wenn man vom Benediktinerring abbiegt sehr breit ist, halten sich viele Autofahrer nicht an Tempo 30. Jetzt hat die kleine Verkehrskommission mit Vertretern von Polizei, Bürgeramt, Grünflächen- und Tiefbauamt entschieden, dass in der Waldstraße auf den Fahrbahnbereich Tempo 30 als Markierung aufgebracht wird.

Als Begründung gibt die Stadt an, dass die Waldstraße sehr lang ist und Autofahrer das Schild übersehen. „Oder sie nehmen nicht wahr, dass das Tempolimit über den kompletten Abschnitt eingehalten werden muss“, so die Pressesprecherin der Stadt, Madlen Falke. Das Aufbringen solcher Fahrbahnmarkierungen werde eher selten gemacht, da es auch mit gewissen Risiken verbunden ist, z.B. Rutschgefahr durch die Markierung, so Falke. Vor der Sanierung gab es in Höhe des Forsthauses an der Abbiegung in die Wilhelm-Binder-Straße einen Zebrastreifen. Ein solcher wird nach Angaben der Stadt nicht mehr angebracht, da dies in 30er Zonen nicht vorgesehen und äußerst unüblich sei.