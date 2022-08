Der Gemeinderat drängt auf das Super-Klo für Schwenningen: ideal platziert, sinnvoll ausgestattet, möglichst wartungsfrei. Die Zeiten der notdürftig aufgestellten Behelfs-Toiletten soll vorbei sein – auch in Schwenningen.

Dort ärgert sich die CDU seit Jahren, dass es nur Dixie-Klos gibt. Deshalb plant die Stadtverwaltung nun ein öffentliches WC, das einem Oberzentrum würdig sein soll.

Als Standort schlagen die Christdemokraten die Ecke von Pfarrer-Schmid- und Kronenstraße beim Busbahnhof vor. Der Standort wurde bewusst so gewählt, die Fahrer der Busse sollen ebenfalls nicht mehr auf das fürsorglich bereitgestellte Dixi-Klo müssen.

Vorgeschlagen wird vom Hochbauamt nun ein Zweiraum-WC, das vandalismussicher und vollautomatisch bereitgestellt werden soll. Zwei Türen sollen ins Innere führen: einmal für Damen und Behinderte in Raum eins mit Wickeltisch und einmal für Herren in Raum zwei. Zwischen den beiden Bereichen ist zusätzlich ein Technikbereich geplant.

Die Verwaltung betont, die Räume seien nicht für längere Aufenthalte vorgesehen, eine Beheizung sei bis maximal zwölf Grad beabsichtigt.

Umsetzen will das Hochbauamt das Vorhaben im Frühjahr. Montiert auf eine Bodenplatte, sei das öffentliche WC auch notfalls umsetzbar, betont das Hochbauamt in einer Projektbeschreibung.

Viel Betrieb wie hier beim Skatecontest 2022: Bald soll die Anlage beim Klosterhof ein ordentliches WC erhalten. | Bild: Sprich, Roland

Und auch ein anderes Dauerärgernis soll bald behoben werden. An der Skateanlage beim Klosterhof will die Verwaltung ebenfalls ein WC installieren. Die hier im Bühnen-Haus vorhandene Toilette soll nicht benutzt werden. Stattdessen werde im Zuge weiterer Sportflächenerschließungen das Skater-Klo geplant. Eingebunden seien hier bei der Projektentwicklung auch Jugendliche in Form eines Workshops.

Die beiden stillen Örtchen in Schwenningen und am Klosterhof sind zumindest im Haushalt berücksichtigt. 100.000 Euro stehen für das neue Schwenninger City-WC zur Verfügung, 60.000 Euro für einen „Neubau eines WC-Containers“, wie es in einem Papier aus dem Rathaus heißt.

Die Grillstellen der Stadt sind aktuell wegen der Dürre geschlossen. Das Problem mit der Suche nach einer Toilette ist an Orten wie diesen meist nur mit dem Gang in den Wald zu lösen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

In Schwenningen wird eine ausreichende Beschilderung sowie eine Markierung im Internet-Stadtplan vorgesehen. Ob Gebüsch-Pinkler allerdings an jeder Ecke der Stadt dann ein Hinweisschild auf das nächste WC finden werden, darf bezweifelt werden. Das sogenannte Wildpinkeln ist in VS als Ordnungswidrigkeit markiert und wird sanktioniert.

Was das Bemühen um Regulierung in Villingen-Schwenningen ausblendet: An städtischen Freizeitanlagen sind Nutzer geradezu gezwungen, den nächsten Wald aufzusuchen, wenn es pressiert. Das ist an der Riviera ebenso der Fall wie an der Romäusquelle.

Der Zugang zur Riviera: Schon der Gang durch die Bahnunterführung ist nicht selten hier ein schmuddelig anmutendes Stück Weg in die Natur. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Welche Ausmaße das Problem bekommen kann, wird regelmäßigen Wald-Spaziergängern immer wieder vor Augen geführt. In den Wäldern steigt der Verschmutzungsgrad massiv an. So wie jetzt im Villinger Laiblewald. Hier verunstalten Papiertücher auf einer kleinen Lichtung unweit eines asphaltierten Weges den sorgsam aufgepäppelten Forst.

