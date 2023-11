Die Stadt Villingen-Schwenningen fährt bei ihrer Veranstaltungsreihe „Weihnachtsmomente“ zweigleisig. Zuerst findet in Schwenningen der Adventsmarkt statt, dann in Villingen der Weihnachtsmarkt. Neben kleineren Unterschieden im Programm, fällt noch eine Besonderheit auf: Der Adventsmarkt wird für einen Tag unterbrochen. Am 26. November bleiben die Glühweintöpfe kalt und die Marktbuden geschlossen.

Das ist der Grund

Aber warum ist das so? Christian Thiel, Pressesprecher der Stadtverwaltung erklärt auf Nachfrage: „Am 26. November ist in diesem Jahr mit dem sogenannten Totensonntag ein kirchlicher Gedenktag, an dem evangelische Christen den Verstorbenen gedenken.“

Christian Thiel, Pressesprecher der Stadt Villingen-Schwenningen | Bild: Falke, Madlen

Dieser Gedenktag findet immer am letzten Sonntag des zu Ende gehenden evangelischen Kirchenjahres statt. Das neue Kirchenjahr beginnt eine Woche darauf, am ersten Adventssonntag.

Totensonntag Die evangelische Kirche bezeichnet den Feiertag selbst als Ewigkeitssonntag. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr vor dem ersten Adventssonntag. Laut der Webseite ekd.de fällt der erste Adventssonntag immer auf das Zeitfenster 27. November bis 3. Dezember. Damit kann der Totensonntag nur an einem Datum vom 20. bis zum 26. November sein.

Keine Chance für Weihnachtsmärkte

Angesichts des weihnachtlichen Hintergrunds der Adventsveranstaltung mag die Schließung verwundern, aber: „Aus Pietätsgründen gilt an diesem stillen Feiertag das sogenannte Tanzverbot, welches das Abhalten öffentlicher Tanz- und Sportveranstaltungen verbietet und welches im baden-württembergischen Feiertagsgesetz geregelt ist“, teilt Thiel mit.

Betroffen von diesem Gesetz seien nicht nur Tanzveranstaltungen, sondern alle Veranstaltungen, die über den Schank- und Speisebetrieb hinausgehen. Dazu gehören laut dem Rathaussprecher auch Advents- und Weihnachtsmärkte.

Es trifft Märkte im ganzen Land

„Natürlich ist dabei nicht nur der Schwenninger Adventsmarkt betroffen. Durch die verkürzte Weihnachtszeit in diesem Jahr haben zahlreiche Advents- und Weihnachtsmärkte am Totensonntag geschlossen, so beispielsweise der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt in Freiburg oder auch der Christkindelsmarkt in Baden-Baden“, so Christian Thiel.

Die Schwenninger Innenstadt putzt sich für den Adventsmarkt heraus. | Bild: Hannelore Seibel

Mit Ausnahme des Totensonntags am 26. November ist der Schwenninger Adventsmarkt vom 23. November bis einschließlich des 3. Dezembers täglich geöffnet. Von Montag bis Samstag kann man hier von 11 Uhr bis 21 Uhr die Atmosphäre zwischen den verschiedenen Ständen genießen, während der Markt am Sonntag, 3. Dezember, von 11 Uhr bis 20 Uhr für alle Besucherinnen und Besucher offen steht.

