von Rüdiger Fein

Im Schwenninger Jugendhaus war in den vergangenen Tagen Kunst angesagt. Lukas Steiner und Anacimon Mangeryos von der Mobilen Jugendarbeit hatten mit Daniel San einen Künstler verpflichtet, der Jugendliche in die Kunst des Graffitis einführen sollte. Maske über Mund und Nase war vorgeschrieben, alte Klamotten waren hilfreich und zwei Euro als Teilnahmegebühr waren notwendig – viel mehr brauchte man nicht mitbringen, wollte man als Jugendlicher an dem dreitägigen Graffiti-Workshop teilnehmen, den das Jugendhaus Spektrum in der Schwenninger Alleenstraße ausgeschrieben hatte.

Eines der Kunstwerke aus dem Graffiti-Workshop. | Bild: Rüdiger Fein

Die alten Klamotten waren angesagt, weil die Teilnehmer mit Farbe arbeiteten und die Maske war nicht etwa einer noch gültigen Corona Verordnung geschuldet, sondern diente dem Schutz der Atemwege.

Die Teilnahmegebühr von zwei Euro war dann eher ein symbolischer Beitrag, denn allein für die vielen Farbdosen, die man für diesen Workshop benötigte, waren mehr als 100 Euro aufzubringen. An extra aufgestellten weißen Wänden wurde geübt, wurden Sprühtechniken ausprobiert und ein Gefühl für die Sprühdose entwickelt.

Phoebe Höfler-Robitsch konzentriert sich auf ihr Werk. | Bild: Rüdiger Fein

Wie sprüht man eine gerade Linie, welche Technik wendet man an um Kurven zu sprühen und was gibt es an verschiedenen Sprühaufsätzen? All diese Fragen wurden in dem dreitägigen Workshop gestellt und beantwortet.

Am Sonntag konnten dann die fertigen Graffiti begutachtet werden. In der Mitte der Bilderwand hat sich Daniel San verewigt. Er rät den werdenden Graffiti-Künstlern nicht einfach irgendwelche Wände zu besprühen, sondern sich bei Stadtverwaltungen zu erkundigen, wo ein Graffiti erlaubt oder sogar erwünscht ist. | Bild: Rüdiger Fein

Daniel San, unter diesem Namen ist er auch in Facebook zu finden, informierte die acht Teilnehmer aber auch über rechtliche Vorgaben und wo man sich nach freien Flächen erkundigen kann.