Jetzt sind die Bürger gefragt. Sie sollen über die Zukunft der Hallenbäder in Villingen-Schwenningen abstimmen. Mit breiter Mehrheit hat sich der Gemeinderat am Mittwochabend, 21. Juni, dafür ausgesprochen, in dieser Frage einen Bürgerentscheid durchzuführen.

So liegt es nun in der Hand der rund 65.000 Wahlberechtigten, über die künftige Hallenbadstruktur der Doppelstadt zu bestimmen. Im Kern geht es um die Frage, ob die Stadt weiterhin zwei Hallenbäder betreiben soll: Eines in Villingen und eines in Schwenningen. Oder aber, ob in Villingen-Schwenningen in den nächsten Jahren ein gemeinsames Sport- und Freizeithallenbad neu gebaut wird und die beiden vorhandenen Bäder dicht gemacht werden.

Auch ein Sprungturm mit Drei- und Fünfmeterbrett gehören zur Ausstattung des Villinger Hallenbades. | Bild: Susanne Rothweiler

Warum wird über die Zukunft der VS-Hallenbäder entschieden?

Ausgelöst wurde diese Bäderdiskussion, weil sich die Lebensdauer des Villinger Hallenbades nach über 50 Jahren Laufzeit dem Ende zuneigt. Möglicherweise drohen in den nächsten Jahren größere Reparaturen oder gar ein Totalausfall. Die Bürger sollen daher entscheiden, ob sie ein neues Stadtteilbad Villingen wollen, oder aber ein gemeinsames großes Bad für die Gesamtstadt gebaut werden soll. Dieses würde dann das Villinger und das Schwenninger Hallenbad ersetzen.

Unstrittig war in der Debatte, dass der Gemeinderat die Entscheidung über diese Großinvestition in die Hand der Bürger legen will. Einigkeit bestand auch darüber, dass die Bürger umfassend im Vorfeld informiert und alle Interessengruppen eingebunden werden.

Wo sollte ein neues Hallenbad gebaut werden?

Umstritten waren aber zwei Punkte: Soll der Gemeinderat diese Grundsatzentscheidung mit einer Standortempfehlung versehen? Stadtrat Steffen Ettwein (FV) warnte davor. Er fürchtet, dass das Projekt eines gemeinsamen VS-Bades dann wieder am alten Stadtteildenken zerrieben wird. Doch die Mehrheit im Rat beschloss mit 26 gegen neun Stimmen, dass beim Bürgerentscheid eine Standortempfehlung vorgelegt wird.

Wann findet der Bürgerentscheid statt?

Ebenfalls umstritten: Soll der Bürgerentscheid gemeinsam mit den Kommunal- und Europawahlen, die im nächsten Jahr am 9. Juni stattfinden, abgehalten werden? Die Stadtverwaltung hält dies aus organisatorischen und finanziellen Gründen für geboten.

Die Grünen waren dagegen und empfahlen einen extra Urnengang für die Hallenbadfrage. Die Mehrheit im Gemeinderat stimmte aber mit 25 gegen zehn Stimmen dafür, den Bürgerentscheid gemeinsam mit den Kommunal- und Europawahlen abzuhalten.

Der Gemeinderat soll nun im Dezember 2023 die Durchführung des Bürgerentscheids mit der erforderlichen Fragestellung formell beschließt.