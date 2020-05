von sk

Eigene VS-Blumen? Und das auch noch im heimischen Garten oder im Beet auf dem Balkon? Mit der beliebten Blumenmischung „VS blüht auf“ ist dies auch in diesem Jahr wieder möglich. Ab Montag, 11. Mai, können die 25 Gramm-Mischungen an verschiedenen Stellen – kontaktlos – abgeholt werden (so lange der Vorrat reicht). Ein Tütchen reicht für drei Quadratmeter, teilt die Stadtverwaltung mit.

Kontaktlose Selbstabholung

Die Tütchen stehen vor den Gebäuden beziehungsweise am Eingang Rathaus Schwenningen, Tourist-Information am Bahnhof Schwenningen, Tourist-Information im Franziskaner Kulturzentrum, Bürgerservicezentrum Villingen in Weidenkörben zur Selbstabholung bereit, Montag bis Freitag von 8.30 bis 16 Uhr. Auch in den neun VS-Ortschaften werden die Saatguttüten zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen zur Abholung ausgelegt.

Grünes Stadtmarketing

Im Frühjahr 2018 wurde die optisch ansprechende, ökologisch wertvolle und wirtschaftlich sinnvolle Blumenmischung in den Wappenfarben Blau – Rot – Gelb – Weiß als „Grünes Stadtmarketing“ erstmals produziert und kostenlos an interessierte Bürgerinnen und Bürger verteilt. Viele positive Rückmeldungen, Fotos aus den heimischen, blühenden Gärten und zahlreiche erfreute Mails und Anrufe zu den Blühstreifen im Stadtgebiet sind immer wieder bei der Verwaltung eingegangen, so die Stadt in einer Mitteilung.

Viele Anfragen

„Auch dieses Jahr haben schon viele bei uns angefragt, ob es wieder die bunte VS-Mischung gibt. Wir freuen uns sehr, dass diese so gut ankommt und wir ab nächster Woche wieder einige tausend Stück an die VSler verteilen können“, berichtet Ulrike Wannenmacher aus der Abteilung Stadtgrün im Grünflächen- und Tiefbauamt.

Wie schon in den vergangenen Jahren wurden die stätischen Farben wieder aufgegriffen. Unter den rund 40 Arten in der Samentüte sind beispielsweise Dill, Ringelblume, Kamille oder Koriander, die vor allem für die Insekten gut sind.

Hunderte blühende Quadratmeter

Auch im öffentlichen Stadtgebiet ist bald wieder die insektenfreundliche Blumenwiese zu bestaunen: Gesät werden 720 Quadratmeter an den Schwenninger Ortseinfahrten und 800 Quadratmeter in den Villinger Ringanlagen. 40 verschiedene Blumen- und Kräuterarten sorgen dafür, dass es in der Doppelstadt blüht.