Selbstverständlich wird an diesem Sonntag auch das Kulinarische nicht zu kurz kommen. Für die Bewirtung tragen der Freundeskreis Städtische Museen sowie Mirella Fanelli vom Café „Einfach Andersch“ Verantwortung. Wer Zeit und Muße hat, der darf um 14 Uhr an einer Stadtführung teilnehmen, bei der Franz Kleinbölting sein Wissen über die Geschichte des Villinger Bahnhofs weitergibt.

Eher spielerisch gewinnt man Einblick in die Welt der Bahn, indem man das Angebot auf dem Osianderplatz zum Mitfahren mit einer Mini-Dampfbahn annimmt. Die Bahn, die mit Kohle befeuert und mit Wasserdampf angetrieben wird, nimmt kleine und auch große Eisenbahnfans gerne mit auf eine kleine Rundreise. Zu den weiteren Highlights des Museumsfestes gehört sicher das Angebot der Modelleisenbahnfreunde am oberen Neckar, die im Aktionsraum des Museums zum Mitspielen auffordern, die Kreativwerkstatt für Kinder die von Monika Broghammer Hils betreut wird sowie eine Pop-Up-Ausstellung bei der man noch bis zum 3. Dezember Objekte aus 150 Jahren Eisenbahngeschichte bestaunen kann.

Am verkaufsoffenen Sonntag können Familien eigene Kunstwerke gestalten, kleine und große Kinder können sich an Spielzeugeisenbahnen erfreuen oder auch an einer der kurzweilig gestalteten Familienführungen teilnehmen. Der Freundeskreis Städtische Museen ist auch diesmal Partner der Veranstaltung und hat eine Tombola organisiert, deren erster Preis aus einer Berlinreise für zwei Personen besteht. Natürlich ist auch die Deutsche Bahn vertreten, die auf dem Platz vor der Volksbank mit einem DB Regio Infomobil über Wissenswertes aus der Welt der Bahn informiert. Ein Fahrsimulator für alle, die einmal Lokführer spielen wollen, steht ebenfalls zur Verfügung.

Und das Gute an dieser Ausstellung und dem damit verbundenen Museumsfest ist, dass man sie ohne einen Cent Eintrittsgeld besuchen kann. Und das Programm ist so vielfältig wie die Geschichte dieser Bahnstrecke, die man zu Recht als eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands bezeichnet und die bereits vor 150 Jahren zum Großteil mitbestimmend waren für den wirtschaftlichen Aufschwung, den die Region erlebt hat.

Zum zweiten öffnet der Villinger Einzelhandel an diesem Tag seine Türen, um Familien die Gelegenheit zum gemeinsamen Einkauf in entspannter Sonntagsatmosphäre zu geben. Im Mittelpunkt des sonntäglichen Geschehens steht mit Sicherheit die Sonderausstellung zum 150-jährigen Bestehen der Schwarzwaldbahn, die mit vielerlei Angeboten auf sich aufmerksam macht.

Aus gleich zwei guten Gründen lohnt es sich die Zähringer Stadt Villingen am Sonntag 5. November, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu besuchen. Unter dem Titel „Mit Volldampf ins Museum“ lädt das Franziskanermuseum an diesem Sonntag ein zum Museumsfest und hat aus diesem Grund eine Sonderausstellung über die Geschichte der Schwarzwaldbahn ins Leben gerufen.

Herzlich willkommen heißen werden am verkaufsoffenen Sonntag, 5. November, die Villinger Einzelhändler die Besucher der Stadt, wenn man in der Zeit von 13 bis 18 Uhr einlädt zum stressfreien Einkaufen am Sonntag. Seit einigen Jahren schon lädt der Einzelhandel der Doppelstadt an meist zwei Sonntagen im Jahr zum Shopping ein.

In der Regel fällt dies zusammen mit einem Museumsfest im Franziskaner. An diesem Sonntag öffnen die Fachgeschäfte der Zähringerstadt ihre Tore und dieses Angebot wird immer gerne genutzt, wie Rainer Böck, Vorsitzender des GVO für die Sparte Handel und Gewerbe Villingen erklärt.

„Die Menschen lieben es einmal ganz entspannt mit der ganzen Familie unterwegs zu sein und sich schon mal nach dem einen oder anderen Geschenk umzuschauen“, so Böck der auch mit Begeisterung auf das umfangreiche Angebot im Franziskanermuseum aufmerksam macht.

Und in der Tat stellt das gleichzeitig stattfindende Museumsfest mit dem Thema “150 Jahre Schwarzwaldbahn“ und die damit verbundenen umfassenden Informationsangebote wieder einen guten Anlass dar gemeinsam in die Stadt einzuladen.

Infos aus erster Hand

Ganz besondere Informationen zum Thema Schwarzwaldbahn halten Manfred Oberg und Hermann Krafft bereit. Die beiden erklärten Bahnfachleute haben sich seit vielen Jahren ganz dem Thema Eisenbahn gewidmet. Ihr besonderes Interesse galt dabei der Schwarzwaldbahn, von deren Geschichte sie viel Interessantes zu berichten wissen.

Pop-Up-Ausstellung

Unterstützt mit eigenen Vorträgen von Michael Tocha und Museumsmitarbeiter Peter Graßmann gibt es insgesamt vier spannende Vorträge – siehe Infokasten „Alle Termine“ – sowie die Betreuung und Führung durch eine Pop-Up-Eisenbahnausstellung, die von Hermann Krafft betreut wird.

Die Musikakademie ist auch wieder mit dabei und bietet um 13 Uhr eine musikalische Rundreise mit Oksana Poliarush, die am Klavier von Seungwan Kim begleitet wird. In einem Flyer erhält der Besucher im Franziskanermuseum einen Überblick über alle Termine, die an diesen Tag angeboten werden. (in)

Alle Termine

13 Uhr: Musikalische Rundreise, 14 Uhr Vortrag von Peter Graßmann „Ein Keltenfürst auf Schienen“, 15 Uhr „Die grandiose Geschichte der Schwarzwaldbahn mit Manfred Oberg. Um 16 Uhr folgt ein fotografischer Rundgang mit Frank-D. Paßlick und um 17 Uhr referiert Michael Tocha im Franziskanermuseum über „Frühe Bahnen in der Region.

Museumsführungen für Familien finden um 14 und 15.30 Uhr mit Natalie Leva statt. Kurzführungen in der Pop-Up-Eisenbahnausstellung mit Hermann Krafft um 14.30 und 16. 30 Uhr und um 15 und 16 Uhr führt Dr. Anita Auer durch die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte. (in)