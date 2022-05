Seit über 30 Jahren ist das Bauhaus in der Berliner Straße 19 in Villingen die Anlaufstelle für Heim- und Handwerker. Auf rund 13 000 Quadratmetern bietet das Fachzentrum ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Sortiment in den verschiedenen Fachabteilungen sowie einen perfekten Rundum-Service. 90 kompetente und engagierte Mitarbeiter beraten die Kunden gerne. Geschäftsleiter Sladjan Milojkovic ist stolz auf die Erfolgsgeschichte am Standort Villingen-Schwenningen: „ich bedanke mich im Namen unseres gesamten Teams für ihre Treue! Das Lob unserer Kunden hat uns immer motiviert – und wir werden auch weiterhin unser Bestes für sie geben.“ Es grünt und blüht momentan im Garten: Es zieht die Menschen verstärkt nach draußen und es ist an der Zeit, Garten, Terrasse und Balkon wieder fit zu machen. Die Terrasse braucht einen neuen Belag und im Garten müssen Wege angelegt werden. Für die Rasenpflege muss ein neuer Rasenmäher her – oder vielleicht darf es sogar ein Mähroboter sein. Nach dem wohlverdienten Feierabend soll das Fleisch auf einem neuen Grill brutzeln. Damit man das kleine Paradies richtig genießen kann, werden schicke und bequeme Gartenmöbeln benötigt und eine neue Markise soll an heißen Tagen Schatten spenden. Für das persönliche Kinder-Gartenparadies fehlen noch die passenden Spielgeräte wie Gartentrampoline, Sandkästen sowie Spielhäuser und -türme. Natürlich soll es auf den Balkonen, Terrassen und im Garten so richtig blühen und die eine oder andere Frucht heranwachsen: Alles kein Problem: Der „Stadtgarten“ im Bauhaus bietet eine riesige Auswahl und ein vielfältiges Sortiment für die Wohlfühloase im Freien. Neben dem „Stadtgarten“ bietet das Bauhaus in weiteren Fachmärkten alles rund um das Haus. Ob für Küche, WC oder ein ganzes Schwimmbad: In der „Fliesen Arena“ können die Kunden alle Arten von Fliesen entdecken. Die „Bäderwelt“ bietet eine große Vielfalt an Fliesen, Armaturen und mehr – inklusive 360° Service. Wer auf der Suche nach professionellen Reinigungsmitteln ist, wird bei „Pro Clean“ garantiert fündig. Baustoffe kaufen Kunden am besten in der Drive-in Arena: Einfach mit dem Transporter direkt am Regal einladen. Für Handwerker und Gewerbetreibende gibt’s im „Profi Depot“ Angebote und Services. Weitere Bereiche sind: Bad & Sanitär, Küche, Eisenwaren, Werkzeug & Maschinen, Elektro & Leuchten, Heizen & Klima, Bodenbeläge, Fliesen, Farben & Tapeten, Reinigung & Haushalt, Wohnen & Dekoration, Fenster, Türen & Treppen, Baustoffe sowie Auto & Fahrrad. Neben einem Leihservice für Werkzeuge und Maschinen, Anhängerverleih, einem Farbmischcenter und vielem mehr, bietet Bauhaus einen Montageservice für alle Gewerke. Fachberater planen gemeinsam mit dem Kunden dessen Projekt und führen es dann in Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben durch – zum Festpreis. Das Rundum-Sorglos-Paket wird für über 190 Montage-Arbeiten angeboten. Der Montageservice installiert und montiert die gekauften Waren termingerecht, sauber und zuverlässig. (jumü) Öffnungszeiten Bauhaus, das Fachzentrum für Heim- und Handwerker in der Region, egal ob es um Gartenbau, Innenausbau oder die Werkstatt geht, ist am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Gartencenter Späth kann man Grün erleben

Die Pflanzzeit ist noch nicht vorbei, Thomas Widmann, Geschäftsführer im Garten-Center Späth in Villingen-Schwenningen, rät seinen Kunden jetzt den Balkon oder die Terrasse schön zu gestalten, um die nächsten warmen und hoffentlich sonnigen Monate das jetzt Gepflanzte genießen zu können, denn jetzt beginnt sie die schöne und gemütliche Terrassen- Balkonzeit. Und das riesige Sortiment, das man im Garten-Center-Späth permanent vorhält, macht dem Hobbygärtner oder der Gärtnerin die Wahl nicht eben einfach. Große Pflanzen wie Hortensien und Dalien gibt es in allen Sorten und Farben, viele Sorten blühender Rosen, schöner Gartensalbei oder großer Lavendel, der duftend nach Aufmerksamkeit verlangt, regen die Fantasie an. Man kann sich aber auch mit Oleander ein Stück Urlaubsfeeling nach Hause holen und wer Kräuter liebt, der ist bei Späth ebenfalls an der richtigen Adresse. Wer sich nicht allein mit dieser blühenden Blumenpracht zufriedengeben will, der findet in seinem Garten oder in großen Töpfen auf dem Balkon immer auch ein Plätzchen, um allerlei Köstlichkeiten anzupflanzen. Balkontomaten oder süße Kirschpaprika sind hier die Renner. Natürlich besteht ein gemütlicher Garten nicht nur aus Blumen und Pflanzen, zum Wohlfühlen gehört auch ein ebenso gemütliches wie vom Design her ansprechendes Mobiliar. Eine große Auswahl an Sonnenschirmen macht die Entscheidung nicht einfach, vom alltagstauglichen bunten Schirm mit stabilem Untergestell bis hin zum semiprofessionellen Sonnenschirm reicht das bunte Angebot. Farbe und Form bestimmt hier der eigene Geschmack. Zur Gartenausstattung gehört außerdem für viele auch eine professionelle Grillstation. Von der Firma Napoleon findet man bei Späth alle Größen und Preisklassen. Zwei versierte Mitarbeiter warten in der Hardwareabteilung darauf, ihre Kunden bestens zu beraten. Bernd Born und sein Kollege Gabriel Semeth wissen alles übers Grillvergnügen und können wertvolle Tipps geben. Übrigens sind an diesem Sonntag alle Napoleon-Grillstationen um zehn Prozent im Preis reduziert. Und, da das Garten-Center in diesem Jahr auf 50 Jahre seines Bestehens zurückblickt, sind zusätzlich viele Artikel um die Hälfte reduziert. Große Rosenschau Von Freitag bis Sonntag können Rosenliebhaber auf einer großen Rosenschau neue und altbekannte Züchtungen erleben. Alle führenden Züchter sind anwesend und präsentieren Züchtungen wie beispielsweise die französische Delbard, aus England kommen Austin Rosen und Tantau und Cordes aus Deutschland sind ebenfalls vertreten. Zu den Besonderheiten gehören bei Garten-Späth mehrfarbige Malerrosen, die bis zu drei Farben tragen oder auch die äußerst widerstandsfähigen Parfüma Rosen von Cordes, die ihren starken Duft verbreiten. Ein absolutes Muss für Rosenliebhaber. (in)

Attraktive Angebote am verkaufsoffenen Sonntag

Am verkaufsoffenen Sonntag in Villingen-Schwenningen haben Besucher die Möglichkeit, einmal ganz in Ruhe und ohne Zeitdruck einkaufen zu gehen. Wer noch Inspiration und Einrichtung passend zum Frühling sucht, kann im Roller-Markt vorbeischauen. Am 29. Mai können sich die Roller-Kunden auf tolle Sonderrabatte und über 30.000 Artikel freuen. Die Kunden können von der Aktion „0% Zins-Finanzierung für 36 Monate“ profitieren und sich unter bestimmten Rahmenbedingungen die Küchen-Lieferung und Montage kostenlos sichern. Buntes Programm Neben dem umfangreichem Outdoor-Rahmenprogramm mit Spiel und Spaß für die ganze Familie, können die Besucher, wie gewohnt in ihrem Lieblings- Roller-Markt vorbeischauen und neben dem bestellbaren Sortiment auch eine große Auswahl an sofort verfügbaren Möbeln und Deko-Artikeln finden. Seit 53 Jahren verkauft Roller Artikel zum Wohnen, Einrichten und Renovieren zu besonders guten Preisen und zur sofortigen Mitnahme. Roller bietet seinen Kunden attraktive und innovative Wohnlösungen zum Sparpreis. Das Unternehmen will zeigen, wie man seine Wohnung gut und günstig einrichten kann. Wer am verkaufsoffenen Sonntag in Villingen-Schwenningen vorbeikommt und dazu noch die neue Roller-App an der Kasse vorzeigt, bekommt zusätzliche zwei Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf. Die Registrierung und Anmeldung erfolgen dabei ganz schnell und einfach. Kunden sichern sich damit nicht nur einen zusätzlichen Rabatt, sondern auch eine Teilnahme am monatlichen Gewinnspiel. Jeden Monat wird ein Hauptgewinn verlost – ein neuer Fiat 500 – sowie 100 Geschenkkarten je 50 Euro. Roller betreibt als sogenannter „Omnichannel-Händler“ mit dem bekannten Werbespruch „Gibt’s doch gar nicht. Doch bei Roller“ Märkte im gesamten Bundesgebiet und in Luxemburg. Über 40 Millionen Menschen besuchen die Roller-Geschäfte nach eigenen Angaben jährlich. Dies gilt dem Unternehmen als Beweis, dass die Kunden Roller vertrauen und den umfangreichen Service und die kompetente Beratung in den Märkten und im Online-Shop schätzen. Tiefpreisgarantie Darüber hinaus gewährt Roller eine Tiefpreisgarantie: Der Kunde erhält die Differenz zurück, wenn er innerhalb von fünf Tagen nachweist, dass er den gekauften Artikel bei gleicher Leistung anderswo günstiger bekommt. (in)

Beratung fachkundig und ganz individuell

Seit über 80 Jahren und in dritter Generation besteht das Modehaus Broghammer in Villingen. Es ging aus der Maßschneiderei Broghammer hervor und ist seit 50 Jahren am heutigen Standort. Was auf 36 Quadratmetern begann, erstreckt sich heute über vier Häuser, die in verschiedenen Erweiterungsphasen neue Flächen boten. Seit 2004 – nach ein paar Jahren Unterbrechung – führt das Haus Broghammer auch wieder Mode für Frauen, in den Filialen Rietstraße 8 und Niedere Straße 51.

Den Erfolg, den die Geschwister Tanja und Patrick am Markt erzielen, verdanken die Jungunternehmer nicht zuletzt auch einer eigenen Philosophie. Man legt Wert auf Glück und Zufriedenheit als oberste Ziele im Leben. Getreu diesem Motto liegen dem Unternehmen dies auch für Kunden und Mitarbeiter am Herzen. Bei Broghammer will man nicht nur Bekleidung verkaufen, sondern einen echten Mehrwert bieten. Deshalb beraten die Mitarbeiter gerne rundum und eine persönliche Bedarfsermittlung ist selbstverständlich. Die Service-Leistungen und das ausgewählte Angebot an ausgesuchten Marken und Trends soll dem Kunden einen echten Nutzen bieten. Gleichzeitig wird die Begeisterung für Mode gelebt. Dieses Feuer möchte man auch bei den Kunden entfachen. Die Broghammer-Mitarbeiter bringen einen großen Teil ihrer Lebenszeit ein. Daher soll Arbeit auch Spaß und Zufriedenheit bringen. Das Unternehmen schätzt jeden einzelnen Partner im Team und lässt Freiraum beim täglichen Handeln. Neue Ideen kommen so von ganz allein und Spaß und Freude bei der Arbeit motivieren jeden Tag aufs Neue. (in)

Engagiert für die Umwelt

Seit September 2011 und damit mittlerweile über zehn Jahre ist der Vaude-Store im Herzen von Villingen in der Niedere Straße 12 beheimatet. Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter stehen mit voller Energie, Herzblut und Leidenschaft hinter der Marke. Im Marken-Store sind auf 160 Quadratmetern hochwertige Outdoor-Bekleidung, Schuhe, Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke und Taschen sowie Zubehör für Bergsteigen, Skitouren, Trekking, Wandern, Mountainbiken und Rennradfahren erhältlich. Der Standort in Villingen ist dazu ein idealer Ausgangsort für viele Outdoor- und Bergsportaktivitäten im Schwarzwald. Egal ob Wandern, Mountainbiken oder Stadtbummel, das Vaude-Sortiment bietet für jede Aktivität das optimale Produkt. Als modernes Familienunternehmen und nachhaltig innovativer Outdoor-Ausrüster nimmt Vaude seine Verantwortung für Mensch und Natur sehr ernst. Dieser Anspruch wird in allen drei Geschäftsbereichen Mountain Sports, Bike Sports und Packs´n Bags begeistert mit Leben gefüllt. Vaude verfolgt dabei eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie. Diese zieht sich wie ein „grüner Faden“ durch alle Bereiche des Unternehmens und zeigt wie bei Vaude Verantwortung für Mensch und Natur systematisch wahrgenommen wird. Das Ziel hierbei ist es, ein Gleichgewicht aus ökologischer, sozialer und ökonomischer Verantwortung herzustellen. Green Shape ist das eigene Vaude-Label für nachhaltige Ausrüstung. Da es kein vergleichbares System gibt, das ähnlich umfassend und streng ist, hat das Tettnanger Unternehmen ein eigenes Siegel entwickelt. Bereits 2009 hat Vaude diesen eigenen Standard für nachhaltige Produkte definiert. Mit Green Shape wurde ein Label entwickelt, das sich mittlerweile im Handel etabliert hat. (in)

Uhren und Schmuck