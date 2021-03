von Jörg-Dieter Klatt

„Der Aufpreis für dieses Baugebiet ist von Seiten der Stadt nicht vertretbar“, erklärte Baubürgermeister Detlev Bührer. „Der Preis pro Quadratmeter läge deutlich über dem Üblichen“, berichtete er weiter. Die Gründe für die große Differenz zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis als Bauland liegen bei diesem Baugebiet hauptsächlich an dessen Lage selbst. So bedingt die Erschließung ein aufwändiges Entwässerungskonzept, bei dem das Oberflächenwasser in den Wolfsbach eingeleitet werden müsste. Hierzu müssten eine Hangleitung und ein teures Regenwasserrückhaltebecken angelegt werden.

Unter dem Boden wartet Fels

Auch die Abwasserentsorgung stelle einen erheblicher Kostenfaktor dar, da die vorhandenen Kanäle an ihrer Belastungsgrenze liegen, so Detlev Bührer. Insgesamt sieht der Baubürgermeister Anschlusskosten in Höhe von 10 000 Euro pro Grundstück auf die Bauwilligen zukommen. Noch nicht eingerechnet seien mögliche aufwändige Grab- und Sprengarbeiten, da an dieser Stelle felsiger Untergrund erwartet wird. Dies würde die Erschließungs- und Baukosten noch weiter in die Höhe treiben.

Elke Zimmermann, die Leiterin des Liegenschaftsamtes, ergänzte: „Der Quadratmeterpreis stiege so auf mindestens 210 Euro bei heutiger Planung.“ Auch müssen gut 35 Prozent der von der Stadt erworbenen Fläche als Verkehrsfläche abgezogen werden.

Die Schwierigkeiten bei „Am unteren Rain“

Ortsvorsteherin Anja Keller unterstrich die von Detlev Bührer angesprochenen Schwierigkeiten, das Gebiet Am unteren Rain so schnell wie möglich zum Bebauen heranzuziehen. Allein das Verwaltungsverfahren für dieses Gebiet am südwestlichen Ortsrand dauert laut dem Baubürgermeister mindestens drei Jahre – vorausgesetzt, die schwierigen Kaufverhandlungen finden noch in diesem Jahr einen erfolgreichen Abschluss.

Viele Eigentümer wollen nicht verkaufen

In der Bürgerfragestunde wurden mögliche Bebauungen in der zweiten Reihe angesprochen. Bührer signalisierte hier die wohlwollende Prüfung derartiger Bauanfragen. Aber auch das Füllen innerörtlicher Baulücken kam zur Sprache. Doch der Verkauf solcher Grundstücke gestalte sich mitunter schwierig. Sowohl von der Stadtverwaltung als auch vom Ortschaftsrat wurde der dringende Wunsch nach kurzfristiger Ausweisung von Bauplätzen zur Kenntnis genommen.