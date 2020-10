Bei einer Routinekontrolle am Hochbehälter Hagen wurden geringe Mengen an coliformen Keimen festgestellt, dies teilen die Stadtwerke am Donnerstagabend mit.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt seiö daraufhin mit der sofortigen Chlorung begonnen worden. Diese wird bis zur Nachkontrolle Anfang kommender Woche auch aufrecht erhalten.

Die Chlorung des Trinkwassers in den betroffenen Gebieten ist demnach zeitlich begrenzt und wird sofort wieder eingestellt, wenn der Grenzwert von Null wieder erreicht sei.

Betroffen sind folgende Gebiete: Zentralbereich von Villingen-Schwenningen, Nordstetten, Obereschach, Weilersbach, Wöschhalde, Schilterhäusle, Auf Herdenen, Oberer Steppach und Zollhaus.