von SK

Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) warnen vor unseriösen Telefonanrufen und Geschäften an der Haustüre. Das schreiben die SVS in einer Pressemitteilung.

Grund für die Warnung sind vermehrte Berichte von SVS-Kunden von unangemeldeten Besuchern, die sich mitunter auch als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Die Kunden, so heißt es, werden oftmals überrumpelt und bereuen den Vertragsabschluss zu oftmals ungünstigen Konditionen im Nachhinein.

Aber nicht nur an der Haustüre, auch via Telefon werden Kunden kontaktiert, um einen Vertrag bei einem anderen Anbieter abzuschließen. Die SVS stellt klar, dass sie diese Anrufe weder in Auftrag gegeben, noch autorisiert haben. Man stehe in keinem Zusammenhang mit diesen Versuchen.

Generell gelte: Mitarbeiter der Stadtwerke fragen persönliche Daten nicht am Telefon ab und geben diese auch nicht an Dritte weiter. Heidi Popko, Sachgebietsleiterin des SVS-Kundenservice wird wie folgt zitiert: „Wir raten unseren Kunden daher zu erhöhter Vorsicht, sollten sie telefonisch kontaktiert und nach persönlichen Daten gefragt werden. Lassen Sie sich durch den Anrufer auch nicht unter Druck setzen.“

Mitarbeiter der Stadtwerke gäben sich außerdem immer als solche zu erkennen und trügen stets einen Betriebsausweis mit sich, den sich Kunden jederzeit zeigen lassen dürften.

Wer bereits einen Vertrag unterschrieben hat, sollte binnen 14 Tagen von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen – immer schriftlich und per Einschreiben mit Rückschein. Weitere Auskünfte geben die Stadtwerke telefonisch unter der 07721/ 40505.