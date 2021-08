von Franziska Zeller

Über rumänische Bekannte kam die 23-jährige Joana Kühner, die gerade ihren Psychologie-Bachelor abgeschlossen hat, auf die Idee, gezielt nach Freiwilligendiensten in Rumänien zu suchen. „Mir ist aufgefallen, dass ich bisher nur sehr wenig über das Land und dessen Kultur weiß und mir wurde klar, dass ich es besser kennenlernen möchte“, so Kühner. Gerade dass ihr das Land so unbekannt ist, sehe sie als große Chance, sich selbst weiter zu entwickeln, das Land mit Gesichtern in Verbindung zu bringen sowie die Sprache zu lernen. Geografisch liege Rumänien zwar nicht weit entfernt, dennoch seien die Lebensumstände ganz anders, wodurch man eigene Privilegien wieder ganz anders zu schätzen wisse, so Kühner.

„Dadurch, dass ich die Sprache nicht spreche, ist die Reise zwar mit großem Respekt verbunden, gleichzeitig freue ich mich jedoch sehr darauf, diese zu lernen.“ Besonders wichtig waren ihr von Beginn an die passenden Werte und Motivationen der Organisation sowie die Möglichkeit, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Bei ihrer Recherche stieß sie schließlich auf die Organisation Eirene, die jährlich rund 70 Freiwillige zu Partnerorganisationen in Europa, Afrika und Asien schickt. Eine davon liegt im rund 1600 Kilometer entfernten Fagaras, eine Stadt in der Siebenbürgen-Region Rumäniens. Genau dort befindet sich der Einsatzort Joana Kühners, die vor der Bestätigung ihres Dienstes zunächst einen mehrstufigen Bewerbungsprozess durchlaufen musste.

Zoom-Meeting statt Orientierungswochenende

Aufgrund der Pandemie lief das Bewerbungsverfahren jedoch etwas anders ab als üblich, denn statt einem Orientierungswochenende wurden geeignete Freiwillige in diesem Jahr per Zoom ausgesucht. „Im Anschluss an die Vorstellungsgespräche mit der Organisation reisen die Freiwilligen normalerweise zu den jeweiligen Einsatzorten und verbringen dort rund eine Woche“, so Kühner. Die sogenannten Orientierungsreisen wurden in diesem Jahr jedoch ebenfalls ausgesetzt.

Freiwillige haben allerdings die Möglichkeit, in den ersten Wochen Ihres Dienstes verschiedene Einrichtungen kennenzulernen und sich schließlich zu entscheiden, in welcher sie für das restliche Jahr bleiben möchten. „Mir macht es sehr Spaß, mit Menschen zusammen zu arbeiten. Ich habe zwar schon viel Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen, würde aber gerne noch mehr Erfahrung mit Kindern und älteren Menschen sammeln.“ Nach ihrem Auslandsaufenthalt möchte die Villingerin voraussichtlich ihren Psychologie-Master machen.