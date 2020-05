von Rüdiger Fein

Die Staatsanwältin warf dem Baudienstleister aus einer Kreisgemeinde mehrfachen Sozialbetrug vor. Der Beschuldigte soll in 25 Fällen entweder gar keine Sozialabgaben aus den Lohnabrechnungen seiner Beschäftigten abgeführt haben, oder er hatte Löhne in unzulässiger Weise gekürzt und dadurch Abgaben den Krankenkassen und anderen Sozialträgern vorenthalten. In der Verhandlung ging es um einen Schaden in Höhe von 36 000 Euro.

Ein noch höherer Betrag, die Staatsanwaltschaft sprach von bis zu 100 000 Euro, wäre nur durch sehr aufwendige Recherchen nachweisbar gewesen. Vom Hauptzollamt Singen lag eine mehr als 1000 Seiten umfassende Dokumentation vor, die dafür hätte in die Beweisaufnahme eingebracht werden müssen. Zudem war es terminlich nicht möglich, einen weiteren Zeugen aus der Behörde vorzuladen. Deshalb begnügte sich das Gericht mit der Aussage des ersten Zeugen. Dieser war bei einer Verkehrskontrolle auf die beschäftigten Arbeiter aufmerksam geworden. Bei anschließender Prüfung der Lohnbuchhaltung stieß er auf Unregelmäßigkeiten.

Normalerweise bietet der Saal 1 des Villinger Amtsgerichts mehr als 30 Zuhörern Platz, in Zeiten von Corona gelten auch hier neue Abstandsregeln. | Bild: Rüdiger Fein

Dass der Angeklagte mit einer Bewährungsstrafe davon kam war das Ergebnis seines Geständnisses, das der Pflichtverteidiger ihm empfohlen hatte. Sollte der Mann in den nächsten fünf Jahren gegen die Bewährung verstoßen, muss er ein Jahr und neun Monate ins Gefängnis. Als Verstoß wird auch gewertet, wenn er die Rückzahlung eines Teils der hinterzogenen Sozialbeiträge nicht in monatlichen Raten zurückzahlt. Ein langes Vorstrafenregister und die Unbelehrbarkeit des in einer Kreisgemeinde ansässigen Baudienstleisters waren zwei Kriterien, die es der Staatsanwaltschaft schwer machten, sich erneut auf einen Deal einzulassen. Sie warf dem Angeklagten vor, auch in seiner Bewährungszeit gegen Gesetze verstoßen zu haben.

Richter Bäumler verglich den Lebensweg des Angeklagten mit einer Autobahn, auf der es immer wieder zum Crash komme. Er wünschte dem 57-jährigen, dass es ihm doch endlich gelingen solle, die richtige Ausfahrt zu nehmen.