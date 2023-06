Wie geht es den Ukrainern, die hier in der Region leben? Haben sie Arbeit gefunden, wie läuft das mit der Kinderbetreuung? Eine Möglichkeit zum Austausch bietet das Café Malve plus, das im Martin-Luther-Haus eine Plattform für Geflüchtete aus der Ukraine und Unterstützer bietet.

Zahlreiche Besucher nutzten beim letzten Treffen die Chance zur zwanglosen Begegnung. „Wir freuen uns, wenn es ein schöner Abend wird,“ erklärte Dekan Wolfgang Rüter-Ebel zur Begrüßung.

Kommunikation, Kultur, deutsch-ukrainisches Mitbring-Bufett und viele Besucher beim Café Malve plus im Martin-Luther-Haus der evangelischen Stadtgemeinde. | Bild: Ina Klietz

Mit Anastasiia Bilinska und anderen Ehrenamtlichen aus der Ukraine und der Kirchengemeinde gehört er zum Team „Café Malve“, das bereits seit April vergangenen Jahres aktiv ist. Das Plus stehe für Kultur, Kommunikation und Austausch am deutsch-ukrainischen Buffet, für das alle Besucher etwas beisteuern und mitbringen.

Über Telegram-Gruppe vernetzt

Die meisten Besucher sind über die Telegram-Gruppe „Ukrainer im Schwarzwald“ in Kontakt und freuten sich über die Gelegenheit zum persönlichen Treffen im Gemeindehaus.

Die Ukrainerin Anastasiia Bilinska übersetzt die Begrüßung der Besucher und den Dank an die Ehrenamtlichen von Dekan Wolfgang Rüter-Ebel. | Bild: Ina Klietz

Familie Dik will wieder zurück

Dazu gehört auch Familie Dik aus Perschotravensk. Sie leben mit ihrer Tochter in Schwenningen. Alle sprechen gut Deutsch und haben sich in ihrem ersten Jahr in Deutschland bereits eine gute Lebensgrundlage geschaffen. Die zwölfjährige Hanna besucht die Realschule, Vater Yevhenii arbeitet als Schweißer.

Mit ernstem Blick in eine ungewisse Zukunft: Yevhenni und Olena Dik leben und arbeiten in Schwenningen. | Bild: Ina Klietz

Mutter Olena – Fachfrau für Telekommunikation – hat einen Mini-Job als Reinigungskraft. Ihre Schwester lebt schon seit einigen Jahren in Schwenningen. Die Eltern sind auch in der Nähe. Die Tochter hat hier bessere Bedingungen für die erforderliche Diät wegen ihrer Zöliakie-Erkrankung. Also alles bestens? „Wenn der Krieg nicht wäre, wären wir nicht hier,“ erklärte Olena Dik mit ernstem Blick.

Bis zu sieben Personen kommen täglich an

Maryna Yefimenko kommt aus der Nähe von Kiew und lebt mit ihrer zwölfjährigen Tochter in Schwenningen. Als Mitarbeiterin der Sozialberatung Gemeinschaftsunterkünfte des DRK-Kreisverbands Villingen-Schwenningen kennt sie die Probleme der Menschen aus der Ukraine.

Maryna Yefimenko berät die Bewohner in der Gemeinschaftsunterkunft Heilig-Geist-Spital | Bild: Ina Klietz

In dem als Gemeinschaftsunterkunft genutzten Heilig-Geist-Spital kämen zur Zeit täglich fünf bis sieben neue Personen an, berichtet sie aus ihrem Arbeitsalltag. Sie unterstütze die Geflüchteten bei ihrer Suche nach Arbeit und Wohnung.

Probleme mit der Versorgung bei Ärzten

In letzter Zeit gäbe es zunehmend Probleme bei der Neuaufnahme als Patient bei niedergelassenen Ärzten. Dies sei besonders schwierig für Menschen mit einer Krebserkrankung oder anderen chronischen Krankheiten. „Einige sind auch wieder zurück gegangen,“ sagt die Sozialbetreuerin.

Die Flüchtlingssituation im Kreis Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis fast 4000 Menschen aus der Ukraine registriert. Wie viele von diesen tatsächlich noch hier leben, darüber gibt es keine Statistik. Aber der Zuzug von Flüchtlingen aus der Ukraine lässt allmählich nach: Allein im März 2022 wurden fast 1500 Ukrainer im Kreis registriert, inzwischen sind es deutlich weniger. Zuletzt wurden dem Kreis pro Woche nur noch zehn bis 20 ukrainische Flüchtlinge zugewiesen. Dagegen kommen wieder mehr Menschen aus anderen Krisengebieten wie etwa Syrien oder Afghanistan. Anfang des Jahres wurden noch etwa 20 Flüchtlinge aus dieser Kategorie in den Erstaufnahmeheimen registriert, inzwischen sind es wieder 50 bis 60 pro Woche. Was bedeutet das für die Gemeinschaftsunterkünfte im Kreis? Derzeit sind von den 1143 Plätzen in 14 Flüchtlingsheimen rund 770 Plätze belegt. Die Bewohner stammen zu etwa einem Drittel aus der Ukraine, zwei Drittel kommen aus anderen Krisengebieten dieser Welt.

Ab März 2024 ist ein Visum notwendig

Ein Problem hätten alle Geflüchteten aus der Ukraine unabhängig von ihrer Wohn- und Lebenssituation: Ab März 2024 endet der vorüber gehende Schutz von Menschen aus der Ukraine. Danach benötigen sie ein Visum für den Aufenthalt in Deutschland.

Suche nach Arbeit

Leben mit kurzfristigen Denken: Oleh Andrusyshin ist jetzt erst einmal erleichtert, dass er bis auf Weiteres mit seiner Familie in dem Haus im Hüfinger Gewerbegebiet wohnen kann.

Der Netzwerker Daniel Wenzler (links) freut sich über das Wiedersehen mit Oleh Andrusyshin. | Bild: Ina Klietz

Nun konzentrieren er und seine Frau sich auf den Deutschunterricht und auf die Suche nach Arbeit.

„Flucht ist kein Verbrechen“ – Barbara Suroglu und Anastasiia Bilinska am Klavier mit politischer Botschaft. | Bild: Ina Klietz

Abschalten bei ukrainischen Liedern

Nach der Kommunikation kam auch die Kultur beim Begegnungsabend im Café Malve nicht zu kurz. Nach deutschen und englischen Liedern begleitete Oleksandr Postulatyi mit seinem Akkordeon bei dem Gesang ukrainischer Volkslieder. Zum Schluss wurde sogar noch ein wenig getanzt. Trotz Wehmut und Trauer – am Ende der rund dreistündigen Veranstaltung gab es viele glückliche und dankbare Gesichter.

Hier lesen Sie, wie angespannt die Situation bei Sprachkursen für Menschen aus der Ukraine ist.