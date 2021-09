Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Vor 50 Jahren nahm die Villinger Stadtharmonie an der New Yorker Steubenparade teil – eine Zeitreise erinnert an ein bedeutendes Ereignis in der Vereinsgeschichte

Legendäre Jugendbälle in der alten Tonhalle, Spiel ohne Grenzen auf dem Friedengrund und zwei Städte, die zu einer wurden – in Villingen-Schwenningen war in den 1970er-Jahren jede Menge los. Für die Stadtharmonie Villingen ist besonders das Jahr 1971 in Erinnerung geblieben – wegen der Konzertreise in die USA und der Teilnahme an der Steubenparade. Der SÜDKURIER blickt zurück.