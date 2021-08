Die Wieland-Werke AG kündigen in einer Mitteilung eine große Einstellungsoffensive an. Standortübergreifend will der Hersteller von Halbleiterfabrikaten für Automotive, Elektronik sowie Klimatechnik deutschlandweit 120 Mitarbeiter neu einstellen. Der Grund: die derzeit gute Auftragslage.

Thorsten Frei, Vize-Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, relativierte laut einem Rede-Ausschnitt auf Twitter noch im Juni im Parlament die Bedrohungslage für örtliche Helfer der Deutschen in Afghanistan. Vor allem bei SPD-Bundestagskandidatin Derya Türk-Nachbaur sorgen seine damaligen Worte für große Empörung.

Auch in Villingen blieben Cinestar und Blueboxx lange zu, beim Kommunalen Kino Guckloch war der Betrieb ebenfalls gestoppt. Seit dem 1. Juli sind die Kinos aber wieder offen. Wie läuft es seither?

Der Ausverkauf der Real-Filiale in Villingen-Schwenningen ist Ende September beendet. Dann wird sie zugemacht. Wie es weitergeht, ist immer noch offen. Dazu gibt es bisher keine offizielle Entscheidung – aber auch kein Dementi von Kaufland.

Alexander Rieckhoff war jahrelang der Stadionsprecher des FC VIllingen 08. Nun hat er einen Nachfolger. Der SÜDKURIER hat beide getroffen.

Die Bundestagswahl am 26. September rückt näher. Wer nicht so lange warten will, kann seine Stimme auch schon vorher abgeben – per Briefwahl. Die Ausgabe der Antragsunterlagen beginnt in VS am Donnerstag und in den Ortschaften einen Tag später.

Die Polizei hat in Schwenningen fast zwei Kilo Cannabis gefunden. Der ungewöhnliche Ort: der Abstellplatz eines Gebrauchtwagenhändlers. Der SÜDKURIER nennt die weiteren Details.

Kreisweit sind noch 15 Zahnärzte im Alter von über 65 Jahren tätig – und wie steht es um die Nachfolge, wenn sie in den Ruhestand gehen? Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg weist zwar einen baldigen Zahnärzte-Mangel zurück. Aber ein junger Zahnarzt aus Schonach macht die vorhandenen Probleme deutlich.