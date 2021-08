Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Lockdown light, wieder alles dicht – die vergangenen eineinhalb Jahre waren für die Gastronomie eine Achterbahnfahrt. Nicht alle haben sie überstanden. Nicht so Mirella Fanelli. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Dabei schwört sie auf ein stabiles soziales Netzwerk und ihren italienisch-deutschen „Klüngel-Clan“, wie sie ihre Familie scherzhaft nennt.

In über 30 Jahren in der Gastronomie hat Mirella Fanelli schon alles erlebt. Veranstaltungen, die wegen Schneesturm oder Hagel abgesagt wurden. Bräute, die nicht zur eigenen Hochzeit erschienen und Bräutigame, die am Altar „Nein“ sagten.