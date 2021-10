Pfaffenweiler hat ein Fuchsproblem, das die Gemüter erhitzt. Kindern seien auf dem Schulweg drei ausgewachsenen Füchsen gegenübergestanden, die knurrend den Weg versperrt hätten. Die Tiere hätten sich auch nicht von der Mutter mit einem Besen verscheuchen lassen. Nun wird nach einer Lösung gesucht. Im Gespräch sind Lebendfallen, die sind aber zum einen teuer und zum anderen fangen sie eher Katzen als Füchse. Im Rathaus hingegen möchte man nun auf einen Stadt-Jäger setzen.

Bild: Trippl, Norbert

Fastnacht beginnt in Villingen traditionell an Dreikönig. Das Rumoren ist in diesem Herbst allerdings schon früh zu hören. Die Schlagworte lauten: Bälle mit 2G, Straßenfastnacht mit Fragezeichen und Stüblebetrieb mit zwei Fragezeichen. OB Jürgen Roth hat schon vor einigen Wochen verkündet, dass die Saalfasnet wohl mit 2G stattfinden könnte. Derweil ist bei den Zünften die Entscheidung noch lange nicht getroffen. Doch was ist mit der Straßenfasnet? Das sind noch viele Fragen offen: Wer kontrolliert? Wer bezahlt das? Und wer haftet? Und eigentlich möchte die Villinger Katzenmusik ja auch noch ihr Jubiläum feiern. Dem Podcast, den die Katzen planen, kann Corona zumindest einmal nichts anhaben.

Bild: Trippl. Norbert

Etwas wächst und gedeiht in Villingen: das Unkraut. Manchen Bürger stößt es auf, dass es an vielen Stellen der historischen Innenstadt und in den angrenzenden Straßen Gräser aus Bürgersteigen, unter Bänken und am Rand der Fußgängerzone wachsen. Doch nicht immer müssen sie von den Technischen Diensten entfernt werden. Aber wer ist dann verantwortlich?

Bild: Hans-Juergen Goetz

