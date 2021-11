Das Klinikum hat auf den Anstieg der Corona-Infizierten reagiert. So wurden geplante Operationen verschoben und für die Besucher gilt eine 2G-Regelung. In Donaueschingen wurde die Notaufnahme vorübergehend geschlossen. Am Donnerstag befangen sich über 60 Covid-Patienten in stationärer Behandlung. Das Alter reicht von über 80 bis unter 25. Und das sagen Landrat und Klinik-Chef zur aktuellen Situation im Kreis.

Schwarzwald-Baar-Klinikum | Bild: Matthias Jundt/Nationalpark Bayerischer Wald/Elke Raus

Goldschakale sind bereits mehrmals in Deutschland aufgetaucht. Jedoch noch nie als Paar. Doch im Schwarzwald-Baar-Kreis waren nun zwei der Tiere als Paar unterwegs. Anfang Oktober waren sie im Schwarzwald-Baar-Kreis in eine Fotofalle gelaufen.

Bild: Nationalpark Bayerischer Wald

Villinger und Schwenninger Narren haben sich zusammen an einen Tisch gesetzt. Schließlich sollen in den beiden Stadtteilen die Fasnet nicht komplett unterschiedlich gefeiert werden. Und so erklären Narrenvereine und Rathaus die Aussichten auf die fünfte Jahreszeit 2022.

Bild: Elke Rauls

Und sonst so?