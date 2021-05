von Roland Dürrhammer

„Für die kommenden Jahre können wir in den Doppelhaushalten 2022/2023 und 2024/2025 mit jährlich 207000 Euro planen“, verkündet Marbachs Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Wobei das Gremium selbst über die Verteilung des Geldes in Ergebnis- und Finanzhaushalt entscheiden könne.

Turn- und Festhalle „Ich bin froh, dass trotz der Pandemie Dinge passieren, die ein sichtbares Ergebnis bringen“, so Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple beim Rundgang mit den Ortschaftsratsmitgliedern in der Turn-und Festhalle Marbach vor der anstehenden Gremiumssitzung. Im Zuge der Renovierungsarbeiten bekamen die Umkleideräume und Duschen einen neuen Anstrich und die Hallenküche wurde mit einem Küchenblock und einer Theke mit integrierten Kühlschränken, alles in Edelstahl, nach Hygienerichtlinien erweitert und aufgewertet. Der angrenzende Lagerraum der Küche wurde mit Edelstahlregalen eingerichtet. Die Beleuchtung wird noch in LED-Technologie ausgetauscht und nach dem finalen Anstrich erscheint die Hallenküche im neuen Glanz.

Für die Ortsvorsteherin war es in der Sitzung wichtig, eine Wunschliste zu erstellen, in welche Projekte die Haushaltsmittel einfließen sollen, und stellte ihre Prioritätenliste vor. Darin unter anderem enthalten die Anbindung der Kindertagesstätte (Kita) an die Schließanlage, ein neuer Fassadenanstrich für die Kita sowie eine Aufwertung des Schulhofs der Grundschule. „Einige Fenster im Rathaus sollten gestrichen, beziehungsweise ausgetauscht werden“ ergänzt Kern-Epple.

Feldweg sanierungsbedürftig

Des Weiteren sei der Feldweg Buchhalde dringend sanierungsbedürftig und für den Bauhof, der sich im Farrenstall befindet, müsse ein Ersatzstandort gefunden werden. Der Farrenstall wird abgerissen und an der Stelle entsteht das Projekt „Seniorengerechtes Wohnen“. Hierzu konnte Kern-Epple mitteilen, dass der Erwerb des angrenzenden Grundstückes erfolgt sei.

Kern-Epple spricht sich zudem dafür aus, dass alle Ratsmitglieder mit einheitlichen iPads ausgestattet werden. „Was wir nicht aus dem Fokus verlieren dürfen ist der Hort für die Kindertagesbetreuung in der Grundschule“, unterstreicht Kern-Epple.

Baugebiet Melben erweitern

Außerhalb des Ortsbudgets möchte Kern-Epple die Erweiterung des Baugebietes Melben sowie die Sanierung der Straßburger Straße und der Schaffhauser Straße anmelden. Aus den Reihen der Rätinnen und Räte kamen die Vorschläge, das Rathaus barrierefrei zugänglich zu machen, die innerörtlichen Straßen zu sanieren, das Hallendach für Photovoltaik zu nutzen, die Glassteinwände der Turn-und Festhalle so wie die Hallenbeleuchtung aus energetischer Sicht auszutauschen. Zudem seien zwei Bänke oder Himmelsliegen entlang des neuen Radweges Richtung Brigachtal eine sinnvolle Investition.

Ratsmitglieder können noch mehr Vorschläge machen

Bis zur nächsten Sitzung wird Kern-Epple die Wunschliste zusammenfassen und wenn möglich mit etwaigen Kosten ergänzen. Die Ratsmitglieder können sich noch über weitere Projekte Gedanken machen, damit vor der Sommerpause ein Beschluss gefasst werden kann.