Schlag auf Schlag, mit einem Höhepunkt nach dem anderen, charmant, lustig und kongenial moderiert von Katharina Hirt und dem Tausendsassa Claus Dinser – das war der Konradsball mit dem Motto „Die gute alte Zeit“ im großen Gemeindesaal. Nach zwei Jahren Corona-Pause waren die Akteure energiegeladen und froh, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können, berichten die Fasnet-Macher in einer Mitteilung. Die Gäste hatten den närrischen Abend ebenso sehnsüchtig erwartet. Der frenetische Applaus, das Mitsingen und Schunkeln kamen von Herzen.

Die beiden Ansager und Pausenclowns Hirt und Dinser machten sogleich Stimmung, ehe das eigentliche Programm losging. „Wir machen Fasnet wie in alten Zeiten“, rief Katharina Hirt in den Saal und dankte dem ganzen Team. Claus Dinser war im Laufe des Abends als Baggerpirat Paule oder als weiße Taube urkomisch und traf stets den richtigen Ton ob mit „Ringdingeding“ oder „Guruguru“. Musikalisch stimmte Familie Heuft in die hohen Tage ein. Zuvor verabschiedete sie mit „Corona, zum Abschied sag‘ ich Dir good bye“ die belastende Pandemie. Wie sehr ihnen die Musik in den Gliedern steckt, war beim jüngsten Sproß zu sehen, der mit Händen und Füßen die Rhythmusinstrumente einsetzte.

Dann ging es in die Vollen mit der ZDF-Hitparade von einst und dem grandiosen Auftritt des Kirchenchors als Pop-Gruppe Abba. Augenzwinkernd Jahrzehnte später nicht als Abbatare, sondern erneut im Original, grauen Haaren und Rollator, aber nicht minder sangesgewaltig und begleitet von professionellen Lichteffekten. Grandios – das Publikum tobte.

Einen Ausflug in die gute alte Zeit unternahm der Vergnügungsausschuss als Senioren, die direkt vom Lioba in den Saal gekommen waren und die närrische Versammlung sogar mit einem flotten Tänzchen zu Les Humphries „Mama Loo“ begeisterten. Villinger Stüblefasnet machte das seit Jahren beliebte Trio Vogelfrei anschließend. Da ging es „Atemlos durch die Stadt“ von einem Narrostüble ins andere. Noch gewaltiger und vor allem lauter brachte die Rentnerbänd vor der Pause den Stimmungspegel in die Höhe.

Danach war Zeit für die Tagesschau. Die St.-Konrad-Jugend hatte sich eine originelle Ausgabe der Nachrichten einfallen lassen mit beispielsweise Marco Mascarpones Bericht von der Börse, eigenwilligen Wetterberichten und als Höhepunkt eine Live-Berichterstattung über die Videowand von der erstmaligen Besteigung des Warenbergs von der Nordwand aus. Heikes Männer sangen in Frack und Zylinder aus vollen Kehlen Stimmungslieder, ein Augen- und Ohrenschmaus der großen Klasse. Was hätte darauf besser passen können als die beiden Tänzerinnen Vreni Dinser und Laura Einig, die über die Bühne wirbelten und diese nicht ohne Zugabe verlassen durften.

Vor dem großen Finale mit allen Akteuren kam ein Weltstar auf die Bühne: Claus Dinser als Udo Jürgens, stimmgewaltig und mitreißend. „Ich war noch niemals in New York“ und sein „Griechischer Wein“ hielten niemanden mehr im Saal auf den Sitzen. Alle sangen aus voller Kehle mit und feierten ihre Konradsfasnet bis tief in die Nacht hinein.