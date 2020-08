VS-Villingen vor 6 Stunden

Vom Schwarzwald auf die Malediven – Brigachtaler Weltenbummler Patrick Hoffmann ist Resort-Manager einer Fünf-Sterne-Anlage. Nächster Halt: Bali

Aufgewachsen ist er in Brigachtal, seine Eltern leben in Villingen, er arbeitet auf den Malediven – Patrick Hoffmann ist das, was man gemeinhin als Weltenbummler bezeichnet. Sein beruflicher und privater Weg hat ihn derzeit auf die Malediven verschlagen. Dort ist er Manager eines Luxus-Resorts. Wie ist das passiert? Was hat es mit der maledivischen Müll-Insel Thilafushi auf sich? Und wo geht‘s als nächstes hin? Dem SÜDKURIER hat der 42-Jährige seine außergewöhnliche Lebensgeschichte erzählt.