Andere Skaterparks, zum Beispiel der in Königsfeld, besitzen auch keine eigene Toiletten. Dort kommen aber meist die Einheimischen – mit kurzen Wegen nach Hause. Das Problem in Villingen-Schwenningen: Die professionelle Anlage ist einfach zu gut. Für viele Skater aus benachbarten Landkreisen ist das eine Tagesreise und irgendwann drückt eben die Blase. Aber selbst für die Jugendlichen aus der Stadt ist es wegen der Lage am Klosterhof manchmal eine weitere Strecke zum Radeln. So bleibt der Stadt gar nichts anderes übrig, als möglichst schnell eine WC-Containeranlage aufzustellen, vielleicht mit einem Unterstand. Doch so wie der Zustand jetzt ist, geht es nicht.