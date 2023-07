Drei Mal volles Haus: Das Musical „Vier Pfoten für ein Halleluja“ der St.-Ursula-Schulen war ein gelungenes Projekt zur Stärkung der Schulgemeinschaft und ein Ereignis für die Familien der Schüler.

„Toll, was die da leisten“, erklärte eine Mutter vor der zweiten Aufführung im Theater am Ring. Sie gehörte zu den vielen Eltern, die mit Familienangehörigen an mehreren Aufführungen teilnahmen. Einer der jüngsten Besucher am Sonntagnachmittag war der zweijährige Maximilian, der mit Schnuller auf dem Schoß der Eltern kuschelte und entspannt das Geschehen auf der Bühne verfolgte. Dort präsentierten 150 Schülerinnen und Schüler eine rasante Fantasy-Zeitreise durch die bewegte Geschichte der St.-Ursula-Schulen und ihres Klosters.

Die Handlung: Am St.-Ursula-Tag unternimmt eine Gruppe von Schülern mit ihrem Lehrer eine Besichtigung der Schule. Durch einen geheimnisvollen Schrank gelangen sie dabei in die verschiedenen Epochen der Klostergeschichte. Ein Hund und eine Katze erwachen aus den Figuren der stillen Wächter der Schule. Sie begleiten die Kinder bei ihrer spannenden und turbulenten Zeitreise und sorgen für einen guten Ausgang des Abenteuers.

Die schauspielerische Darbietung wird ergänzt durch Gesang, Tanz und Akrobatik. Die musikalische Begleitung erfolgt durch die zahlreichen Musiker hinter der Bühne und im Orchestergraben. Der witzige Schlagabtausch zwischen einem jugendlichen Fantasy-Nerd und einem Geschichtsprofessor bildet eine originelle Umrahmung des Stücks.

Die Schauspieler beeindrucken mit Textsicherheit, treffsicher gesetzten Pointen und großer Spielfreude. Berührender Gesang, fetter Beat, ausdrucksvoller Tanz und rasante Akrobatik – alle Register des Musicals werden gezogen und perfekt präsentiert. Humorvoll werden die verschiedenen Schülertypen und der Schulalltag präsentiert. Liebevolle Seitenhiebe auf die Besonderheiten von Villingen und Schwenningen vermitteln Lokalkolorit.

Jeder Mitwirkende wird seiner Fähigkeiten entsprechend eingesetzt. Das detailgetreue Bühnenbild, die ausgefeilte Bühnentechnik, die Vielfalt der Kostüme und der reibungslose Auf- und Abbau der Requisiten vervollständigen die hohe Qualität der künstlerischen Leistung aller Beteiligten. Die Zuschauer bedanken sich mit minutenlangem Applaus und stehenden Ovationen.

In der Pause bewegte sich Matthias Eschbach entspannt durch die Besucher und zog eine erste Bilanz des von ihm vor zwei Jahren initiierten Theaterprojekts. Er zeigte sich sehr zufrieden mit dem gelungenen Ablauf der Aufführungen und der Leistung aller Beteiligten. Besonders freute sich der Musiklehrer darüber, dass auch die Feuerwehrmänner hinter der Bühne das Gemeinschaftsgefühl der Mitwirkenden gespürt hätten: „Das ist die Belohnung für unsere Arbeit.“

Mit dem erfolgreichen Theaterprojekt verabschiedete sich die Schulgemeinschaft von dem langjährigen Leiter der St.-Ursula-Schulen Johannes Kaiser – und in die wohlverdienten Sommerferien.