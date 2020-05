Schweren Herzens müssen die Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau und der

Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis den 15. Volksbank Stadtlauf am

19. Juli 2020 durch die historische Innenstadt von Villingen absagen. Dies teilen die beiden Veranstalter in einer Presseerklärung mit. Jetzt wird der Fokus

auf das Jahr 2021 gerichtet. Die Volksbank spendet dennoch 10 000 Euro an den

Caritasverband und 1000 Euro an den Ski-Club Villingen für die entgangenen Einnahmen aus der Bewirtung.

Vergangenes Jahr wurden getreu dem Motto „laufend mithelfen“ knapp 16 000 Euro

an Spendengeldern erlaufen, dieses Jahr muss der Stadtlauf leider ausfallen. Gemäß der

Verordnung der Landesregierung zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus sind Großveranstaltungen bis Ende August nicht möglich. Da in den nächsten Wochen nicht mit einer Veränderung dieser Situation zu rechnen seit und die notwendigen Abstandsregeln beim Stadtlauf kaum einzuhalten sind, waren sich die Volksbank eG und der Caritasverband einig, den Stadtlauf am 19. Juli abzusagen. „Dennoch haben wir uns dazu entschieden, insgesamt 11 000 Euro zu spenden, denn gerade in diesen für uns alle schwierigen Zeiten wollen wir zeigen, dass wir da sind – als regionales Unternehmen sind wir der Region, den Unternehmen und Menschen vor Ort verbunden“, erläutert Daniel Hirt, Vorstandsmitglied Volksbank. Ergänzend dazu Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes für den Schwarzwald-Baar-Kreis: „Es wäre schön, wenn Firmen, die beim Stadtlauf das Startgeld für ihre teilnehmenden Mitarbeiter übernehmen, den entsprechenden Betrag dieses Jahr stattdessen an eine der Einrichtungen des Caritasverbandes spenden würden. Zum Beispiel an das Restaurant Fohrenhof, in dem Menschen mit Behinderung beschäftigt sind und das von der Corona-Krise besonders betroffen ist.“

Zum 15. Volksbank Stadtlauf wären neben annähernd 3000 Teilnehmern auch zahlreiche Besucher erwartet worden. „Wir müssen als Veranstalter besondere Umsicht walten lassen und wollen es nicht riskieren, dass sich Menschen infizieren. Nur so werden wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht“, erläutert Stöffelmaier die Absage. „Außerdem müssen wir die Verordnung der Landesregierung vom 17. März 2020 über infektionsschützende Maßnahmen und insbesondere dem Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen umsetzen.“ „Der Schritt fällt uns sehr schwer, aber er ist ohne Alternative“, so Hirt weiter. „Letztendlich geht es um Menschenleben als höchstes schützenswertes Gut. Freuen wir uns auf den Stadtlauf der Volksbank und des Caritasverbandes im nächsten Jahr!“