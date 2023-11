Von absolut begeistert bis zu Tränen gerührt war das Publikum beim 25-jährigen Jubiläumskonzert des Gospelchors Voices of Joy in der Gnadenkirche in Villingen. Fast 300 Zuhörer erlebten einen ganz besonderen Abend: Es gab nicht nur Lieder zu hören, sondern auch einen Rückblick auf 25 Jahre Voices of Joy. Unterschiedlich farblich in Szene gesetzt wirkten die Lieder intensiv und authentisch, die Freude der Sängerinnen und Sänger am Lobpreis Gottes wurde spürbar. Präzise Einsätze, überzeugende Solisten, eine außerordentliche Tonsicherheit sowie das Miteinander aus Band, Chor und Beleuchtungstechnik schufen während des Abends eine enorme Dichte. Zwischen den Liedblöcken gab es Grußworte von Personen, mit denen der Chor in den letzten Jahren in Verbindung war. Auch die neue CD „Cornerstone“ wurde vorgestellt, bevor mit einem Glas Sekt angestoßen wurde.