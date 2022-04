Der Villinger Rudolf Winker regt an, in Villingen eine eigene Gesellschaft für Stadtsanierung und Wohnungsbau zu gründen. Das Ziel: mehr Wohnraum in der historischen Innenstadt von Villingen zu schaffen. Daher schreibt er eine Petition an den VS-Gemeinderat. Die wird von den Stadträten aber nie geprüft. Das entspricht nicht den Buchstaben des Grundgesetzes, urteilt aktuell das Verwaltungsgericht Freiburg.

Dazu nimmt die Stadtverwaltung VS, die vor Gericht eine Niederlage hinnehmen musste, ausführlich Stellung. Ob sie in Berufung geht, ist noch offen. Hier die Darlegung:

Die Möglichkeit, Petitionen unmittelbar an Stellen der kommunalen Selbstverwaltung zu richten – anstelle an Bundestag oder Landtag – sei in acht der 16 Bundesländer vorgesehen. In Baden-Württemberg gebe es dazu keine landesgesetzlichen Vorgaben nicht. Eine Adressierung an die kommunale Selbstverwaltung sei dennoch möglich.

Dieses verfassungsrechtlich geschützte Recht nach Artikel 17 Grundgesetz könne nicht durch kommunale Satzungen ausgehebelt werden. Dies liege jedoch auch nicht im Interesse der Stadt, da diese Rechte der Bürger im Grundgesetz gesichert seien.

„Wenn der Gemeinderat eine Befassungskompetenz für das konkrete Anliegen hat, muss er sich grundsätzlich damit beschäftigen. Diese Voraussetzung war bei der Petition des Herrn Winker gegeben, da dieser die Gründung einer kommunalen Gesellschaft zur Stadtsanierung begehrt hat.“

Erste Petition dieser Art

Die Befassungskompetenz beinhalte jedoch nur die Verpflichtung, die Petition entgegenzunehmen, sachlich zu prüfen sich mit der Petition auseinanderzusetzen; die eigentliche inhaltliche Entscheidung, ob eine solche Gesellschaft gegründet werden soll, liege jedoch unantastbar in der Entscheidungskompetenz des Gemeinderates.

Und weiter: „Der Gemeinderat kann jedoch seine Befassungskompetenz auch auf einen zu gründenden Petitionsausschuss übertragen. Hierfür wird jedoch seitens der Stadt kein Anlass gesehen, da von einer Überflutung des Gremiums mit Petitionen nicht im Ansatz die Rede sein kann. Die Petition Winker war vielmehr nach Aktenlage der Stadt die erste dieser Art.“