Nach dem zwölften Tag des Verschwindens von Dirk Brünker gehen den Ermittlern spürbar die Optionen aus – aber etwas Hoffnung gibt es noch.

„Leider nichts Neues“ vermelden kann Polizeisprecher Dieter Popp am Dienstag, 3. Januar, zur Suche nach dem Vermissten. Um den Verbleib des 61-Jährigen sorgen sich zuvorderst seine Ehefrau, eine Tochter sowie der Sohn und Profifußballer Kai Brünker.

Der Berufssportler, der beim Zweitligisten FC Magedburg spielt, machte den Fall mit Familiennamen über Weihnachten öffentlich. Laut dpa fahren seine Vereinskollegen am 4. Januar ohne Kai Brünker ins Trainingslager in die Türkei. „Wir lassen ihm alle Zeit und geben ihm alle Unterstützung. Momentan wird er nicht am Training teilnehmen und demnach auch nicht mit ins Camp reisen“, sagte Trainer Christian Titz laut „Bild“.

Seit dem 23. Dezember gab es drei Hubschrauber-Suchflüge, zwei Einsätze in der Brigach sowie zahlreiche Begehungen von Wiesen, Feldern und ganzen Waldungen. Alle Bemühungen brachten nicht die erhoffte Klarheit, was dem Gesuchten widerfahren sein könnte.

Kriminalpolizei setzt auf Befragungen

Die Polizei geht immer noch von einem Unglücksfall auf dem Heimweg aus, den der Vermisste zu Fuß angetreten haben soll. Zeugen wollen ihn nach einem Kneipenbesuch stadtauswärts in Richtung seiner Wohnadresse gesehen haben.

„Die Kriminalpolizei versucht, durch Befragungen mögliche Ziele des Gesuchten zu definieren“, erklärt Polizeisprecher Popp. Zuletzt erst wurde deshalb eine frühere Arbeitsstätte des Mannes in Augenschein genommen, ebenso wie Plätze von Sportvereinen und andere Adressen.

Die Beamten untersuchen solche Orte grundsätzlich in der Annahme, dass sich eine Person möglicherweise an solche Stellen zurückziehen könnte.

Allerdings: Nicht selten in solchen Fällen hilft plötzlich Kommissar Zufall. Außerdem gilt es als sicher, dass in Villingen nicht alle über die Feiertage abgesperrten Bereiche vollends in Augenschein genommen werden konnten. Erst nach Dreikönig werden alle Betriebe am Rande der Innenstadt wieder in Betrieb gehen.