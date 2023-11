Der Weg ist kurz: Vom Wohnhaus nur über den Hof und Claus Müller ist dort, wo er sich bis heute besonders gerne aufhält: In seiner Druckerei. Am 12. November wird Claus Müller, Geschäftsführer und Inhaber der Müller Offsetdruck GmbH in der Von-Rechberg-Straße, 80 Jahre alt – für ihn absolut kein Grund, nicht nach wie vor jeden Tag in seiner Firma präsent zu sein. „Ich habe immer aktiv mitgearbeitet und darauf will ich nicht verzichten“, sagt der Mann, dessen Leben von Papier und Druckerfarbe geprägt ist.

Den Betrieb an die Kinder übergeben

Dabei könnte es Claus Müller ruhig und gemütlich jenseits der Arbeitswelt angehen lassen, schließlich sind sein Sohn Elmar, Diplom-Wirtschaftsingenieur und ausgewiesener Print Media-Fachmann, seit rund zehn Jahren als Geschäftsführer und Tochter Claudia Wendt als Prokuristin im Betrieb tätig. Für den Senior-Chef zwar eine erfreuliche Tatsache, schließlich ist damit der Fortbestand der Druckerei auch in der nächsten Generation gesichert, dennoch kein Anlass um die Hände in den Schoß zu legen.

Claus Müller steht hier vor der modernsten Druckmaschine im Unternehmen, in die über eine Million Euro investiert wurde. | Bild: Dieter Wacker

Die Familientradition fortgeführt

„Den ganzen Tag daheim auf dem Sofa sitzen und den Fernseher anzuschalten, das ist nichts für mich“, sagt Claus Müller. Der nun 80jährige lebt im elterlichen Haus in der früheren Villinger Schützenstraße, die nach der Städtefusion mit Schwenningen den Namen Von-Rechberg-Straße erhielt.

Als Einzelkind war der berufliche Weg von Claus Müller regelrecht vorgezeichnet, da der Vater, Adolf Müller, 1950 eine Siebdruckerei direkt neben dem Wohnhaus gebaut hatte. Dem Besuch der Bubenschule (heute Karl-Bracht-Realschule) und der Mittleren Reife am Romäusgymnasium folgte eine Lehre als Buchdrucker bei der Müllerschen Buch- und Kunstdruckerei in der Gerberstraße.

Damals gab es neun Druckereien

Übrigens: Zu jener Zeit gab es neun Druckereien in Villingen, heute sind es noch 2. 1962, nach dem erfolgreichen Lehrabschluss, wechselte Claus Müller in die Druckerei des Vaters, eine weitere Ausbildung zum Siebdrucker folgte. Hauptkunden waren damals die hiesigen Uhrenfabriken, für die Zifferblätter und Gehäuse ge- und bedruckt wurden.

Die Weitsicht hat sich ausbezahlt

Mit einer gewissen Weitsicht sah Claus Müller frühzeitig den Niedergang der heimischen Uhrenindustrie voraus, der Siebdruck wurde, trotz eines gewissen Widerstands des Vaters, aufgegeben und dafür kräftig in den Offsetdruck investiert.

Für Kienzle Tachoscheiben gedruckt

Eine zukunftsweisende Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. Große Druckaufträge für Kataloge, Betriebsanleitungen oder Garantiekarten kamen aus der örtlichen, heute weitgehend nicht mehr existierenden Industrie. Für Kienzle wurden zeitweise Tachoscheiben und für die Nachfolgefirma bis vor fünf Jahren noch die entsprechenden Verpackungen gedruckt. In der Neuzeit ist die Druckerei, die Claus Müller nach dem Tod des Vaters 1990 übernahm und in der 15 Mitarbeiter beschäftigt sind, breit aufgestellt.

Mehr als eine Millionen Euro in den Betrieb investiert

Das Druckportfolio reicht von der Visitenkarte bis zum Buch. Eine stabile Auftragslage ist vor allem beständigen Investitionen in die Firma zu verdanken, worauf Claus Müller stolz ist. „Investitionen waren die Garantie für das Überleben“, resümiert er. Sinnbildlich steht dafür eine supermoderne, zehn Meter lange Druckmaschine, in die vor einigen Jahren über eine Million Euro flossen.

Rückhalt in der Familie

„Während meiner Lehrzeit gab es Schulterklopfen, wenn wir in den damals üblichen zehn Stunden Arbeitszeit 15.000 Papierbogen einfarbig gedruckt haben. Heute druckt unsere moderne Maschine 15.000 Bogen in einer Stunde und das bis zu fünffarbig“, vermengt Claus Müller Erinnerungen mit der Gegenwart. Unterstützung und Rückhalt fand und findet der Unternehmer in der Familie. Seit 1966 ist er mit seiner Frau Christiane verheiratet.

Drei Kinder (Claudia, Sylvia – die bei der Volksbank in Villingen arbeitet – und Elmar) gingen aus der Ehe hervor, mittlerweile ist die Familie um fünf Enkelkinder gewachsen. Claus Müller weiß gutes Essen zu schätzen, Wanderungen im bevorzugten Feriengebiet Südtirol sind aktuell wegen gesundheitlicher Einschränkungen nicht möglich. Gefeiert wird am Sonntag der 80. Geburtstag gemeinsam mit Familie und den Mitarbeitern der Druckerei.

