Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Zumutung für Schwenningen: Sanierung der Villinger Straße soll zehn Jahre dauern

Beispielloses Straßensanierung in VS: Umbau der Schwenninger Hauptverkehrsachse soll fast 20 Millionen Euro kosten. Stadt will in kleinen Abschnitten bis 2034 bauen.