VS-Villingen vor 16 Minuten

Villinger Senioreneinrichtungen befürworten die Schnelltestpflicht in Heimen – fordern aber mehr Unterstützung bei der Umsetzung

Mehrmalige Corona-Schnelltests pro Woche werden in Pflegeheimen in Baden-Württemberg künftig verpflichtend. Für Einrichtungen in Villingen ist das ein guter Weg, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen.