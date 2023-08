VS-Villingen vor 2 Stunden

Millionenprojekt vor dem Start: Das Villinger Münster wird ab 2024 generalsaniert

Die Arbeiten an dem Gotteshaus sollen drei Jahre dauern, auch die Orgel wird komplett überarbeitet. Doch was passiert in der Zeit mit dem Wochenmarkt, was kommt auf die Gläubigen zu und wie können die Villinger helfen?