VS-Villingen vor 2 Stunden

Villinger Luisenquartier: Wie es aussehen soll, ab wann gebaut wird, wann Mieter einziehen können – alle Infos zum „Vorzeigeprojekt“ der Familienheim-Baugenossenschaft

Auf dem alten Klinikumsparktplatz in der Vöhrenbachstraße in Villingen sollen sie entstehen, die modernsten Wohneinheiten der Stadt – und das zu erschwinglichen Preisen. Das zumindest ist das Ziel der Baugenossenschaft Familienheim. Am Donnerstag wurden die endgültigen Pläne für den Bau vorgestellt. Der SÜDKURIER zeigt, wie diese konkret aussehen sollen und warum das Luisenquartier von der Genossenschaft, der Stadt Villingen-Schwenningen den den Stadtwerken als „Vorzeigeprojekt“ bezeichnet wird.