Mitglieder des Villinger Fasnachtsvereins Meckergilde haben die alten Zeiten wieder aufleben lassen. Bei ihrer „Lollipop-Revival-Party“ im Jugendzentrum Klosterhof am Samstag, 18. November, konnten alte und junge Fans den Rock ‚n‘ Roll neu entdecken.

Im Jahr 1983 entstand in der alten Bertholdschule ein neuer Jugendtreff, genannt Lollipop. Nach dem Umbau des alten Schulgebäudes entwickelte sich dieser Treffpunkt schnell über die Grenzen von Villingen hinaus zur Anlaufstelle für über 600 Jugendliche.

In den 70er- und 80er-Jahren gehört eine Disco-Kugel zur Standardausstattung über der Tanzfläche. | Bild: Dominik Zahorka

Die besuchten nicht nur am Wochenende die Disco, sondern nutzten auch unter der Woche das Café, den Kinosaal oder den Billardraum zur Entspannung.

Diese Ära fehlt in der Diskolandschaft

Meckergilden-Vorsitzender Martin Weidinger ist ein ehemaliger DJ der legendären Villinger Jugend-Disco. „Viele Leute haben mich angesprochen, dass es in Villingen gar keine Discos mit 70er-, 80er- oder 90er-Jahre Musik mehr gibt“, berichtet er.

In den 80ern kommt die Musik vollständig analog von der Schallplatte. Heute dient die Vinylscheibe nur noch zur Dekoration. | Bild: Dominik Zahorka

Viele Mitglieder der Meckergilde seien in den frühen 80er-Jahren schon dabei gewesen. Sie entwickelten das Konzept der „Revival-Partys“. „Das ist allerdings schon einige Jahre her und so können wir 2023 bereits die sechste Veranstaltung feiern“, sagt Weidinger.

Martin Weidinger, DJ | Bild: Dominik Zahorka

Das Publikum setze sich hauptsächlich aus einem treuen Kundenstamm zusammen, der das Lollipop größtenteils seit seinen Anfangszeiten begleite. „Wir haben vereinzelt aber auch junge Leute ab 15 Jahren dabei, es mischt sich dann schon“, unterstreicht Martin Weidinger.

Bild: Dominik Zahorka

Was ihn an dem Lebensgefühl der 80er-Jahre begeistere, sei die Gemeinschaft, die es damals gegeben habe. „Es gab damals bei uns keine Grüppchenbildung und es war egal, aus welchem Land du kamst, wir waren einfach ein Team“, erinnert sich Weidinger.

Das sagen die Besucher

Dieser Gemeinschaftsgeist wurde auch bei der sechsten Auflage am Samstag deutlich. „Ich bin schon seit den Anfängen dabei“, erzählt Daniela Giamblanco. Auch sie sei wegen den Erinnerungen und dem Lebensgefühl hier. „Die Meisten erleben hier für einen Abend noch mal ihre Jugend, das ist das Besondere an der Veranstaltung“, schwärmt sie.

Daniela Giamblanco ist seit den Anfangsjahren bei der Lollipop-Disco dabei. | Bild: Dominik Zahorka

Zu den wenigen jungen Besucherinnen des Abends gehören Annika Gut, Michelle Raible und Jennifer Raible: „Wir hören die Hits von damals immer noch gerne“, sagt Annika Gut. Die Musik aus den 70er- bis 90er-Jahren sei auch heute noch bei vielen jüngeren Leuten sehr beliebt. „Nur man kriegt die Jungen nicht mehr so auf Veranstaltungen. Corona hat da auch einiges verändert“, ist sich Michelle Raible sicher.

Annika Gut, Michelle Raible und Jennifer Raible lieben die alten Hits. | Bild: Dominik Zahorka

Das Lebensgefühl kommt wieder

Elke Obergfell und Manuela Schnakenberg sind ebenfalls seit den 80er-Jahren mit dabei: „Ich war das Erste Mal mit 13 Jahren bei der Lollipop-Disco“, sagt Elke Obergfell. Es seien die schönen Erinnerungen an diese ganz andere Zeit, die sie immer wieder zu den Revival-Partys führe.

Elke Obergfell (links) und Manuela Schnakenberg sind ebenfalls seit den 80er-Jahren mit dabei. | Bild: Dominik Zahorka

„Wenn man die richtigen Leute dabei hat, lässt sich das Lebensgefühl von damals ganz einfach wieder erleben“, sagt Obergfell und eilt auf der Tanzfläche. Bis die sich füllt, dauert es am Samstagabend eine gewisse Zeit. Aber dann haben alle sichtbar Spaß.