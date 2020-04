von Uwe Spille

Die Geschäfte sollen am Montag wieder aufmachen dürfen. Zumindest bis zu einer gewissen Größe. So hieß es im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Wie dies in Baden-Württemberg genau vonstatten gehen soll, muss allerdings zuerst noch in eine Verordnung gegossen werden. Und das wird wohl erst im Laufe des Samstages geschehen. Dennoch: Die Innenstädte dürften wieder belebter werden und auch Eisdielen sollen nach Mitteilung des Ministeriums vom Freitag neben dem bisher erlaubten Liefer- und Abholdienst auch wieder Thekenverkauf anbieten dürfen. Voraussetzung dafür sei die Einhaltung der strengen Hygienevorschriften.

IHK veröffentlicht Schutzkonzept

„Solange die Verordnung noch erarbeitet wird, gilt es mit Annahmen zu arbeiten“, verdeutlicht Philipp Hilsenbeck, der Leiter der Abteilung Standortpolitik der IHK Schwarzwald-Baar Heuberg. „Dafür haben wir als IHK gemeinsam mit den Kollegen des Handelsverbandes deren Infektionsschutzkonzept auf unsere Homepage gestellt. Damit erhalten Händler eine erste Planungsgrundlage für den Montag“, betont Hilsenbeck.

Silberstreif am Horizont

Der Beschluss der Ministerpräsidenten ist für die Gewerbetreibenden auch in der Doppelstadt den ersten Silberstreif am Horizont. Sie haben nun das Wochenende zur Verfügung, um sich auf ihre Kunden vorzubereiten. Doch das gilt nicht für alle. Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wie der Modepark Röther (der SÜDKURIER berichtete) brauchen sich gar nicht erst mit dem Gedanken der Wiedereröffnung beschäftigen. Und was ist mit den Geschäften, die in den Startlöchern stehen?

Gespannt auf die Kunden

Wiebelt Lifestyle: Simone Baumhäckel, die ihren Conceptstore Wiebelt Lifestyle in der Bickenstraße betreibt, ist schon in den Vorbereitungen. „Ich werde am Montag mit einer Mitarbeiterin den Laden öffnen. Und bin gespannt, wer und wie viele Kunden kommen“. Sie hat neben hochwertigen Schreibwaren auch Genuss- und Dekoartikel sowie Trachten- und Herren- und Damenmode im Sortiment. Und mit rund 400 Quadratmetern Ladengröße gehört sie zu den Geschäften, die an den Start gehen dürfen. „Ich werde acht Kunden gleichzeitig im Geschäft betreuen können, aber ob es so viele werden, das muss ich sehen“, so Baumhäckel.

Simone Baumhäckel von Wiebelt Lifestyle ist voller Optimismus und Vorfreude auf den Montag. | Bild: Uwe Spille

Nächste Woche jedenfalls kommt schon die Kollektion für den Hochsommer und sie ist froh, dass sie dann zumindest verkaufen kann. „Die Osterware habe ich wieder weggepackt, aber das was jetzt kommt, muss ich ja auch bezahlen und die Kosten laufen weiter“, verdeutlicht Simone Baumhäckel.

Ihre Hoffnung ist, dass doch einige mehr Kunden kommen, als sie es im Moment erwartet. „Vielleicht sind die Menschen ja auch einfach froh, mal wieder was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände“, bringt sie es lachend auf den Punkt. Denn ihre gute Laune hat sie sich nicht nehmen lassen.

Mitarbeitern freuen sich

Mode Broghammer: Auch Tanja Broghammer freut sich „wie Bolle“ auf eine Wiedereröffnung, wie sie es wörtlich ausdrückt. „Besonders unsere Mitarbeiter freuen sich riesig, die haben das Arbeiten bei uns richtig vermisst“, so Broghammer. Auch von Kundenseite habe es schon etliche Anrufe gegeben und Nachfragen, ob es wirklich wahr sei, dass sie wieder an den Start gehen. Auch bei Broghammer wird die Grenze von 800 Quadratmetern nicht überschritten. „Wir verteilen uns ja auf drei Geschäfte und keines überschreitet diese Größe“, verdeutlicht sie. Außerdem habe man auch alle Sicherheitsstandards geplant, die schon in der Woche vor der Schließung so gehandhabt wurden.

Getrennte Teams

„Wir haben die Dienstpläne so gestaltet, dass es für jedes Geschäfte zwei Teams geben wird, die nichts miteinander zu tun haben. Unsere Mitarbeiter werden dabei Mundschutz tragen, wir haben Desinfektionsmittel in den Geschäften und natürlich vor den Kassen auch die Schutzscheiben“, erläutert Tanja Broghammer.

Villingen-Schwenningen Eine Maskenpflicht in VS derzeit noch kein Thema – Verstöße gegen Corona-Regeln werden weniger Das könnte Sie auch interessieren

Und wie ist es mit dem beschränkten Einlass? „Wahrscheinlich wird einer unserer Mitarbeiter am Eingang stehen und dafür sorgen, dass die vorgeschrieben Kundenanzahl im Geschäft ist und keiner mehr“, so Broghammer. Vor allem jedoch seien alle froh, bald wieder für ihre Kunden da sein zu können.

Voller Vorfreunde

Rahmenwerkstatt Kranzer: Auch Wolfgang Kranzer ist voller Vorfreude, wieder für seine Kunden da sein zu können. Er betreibt in der Gerberstraße die Rahmenwerkstatt. Und hofft, dass „der Trübsal bald ein Ende hat“, wie er es ausdrückt. „Dann ist in der Stadt hoffentlich wieder etwas mehr Leben als in den letzten Wochen“, so Kranzer. Dabei, so erzählt er mit einem feinen Lächeln, sei es ihm selbst noch ganz gut gegangen, auch wenn die vorübergehende Schließung natürlich schmerzhaft gewesen sei. „Ich habe das Soforthilfeprogramm für Selbstständige abgerufen und auch Geld vom Land bekommen. Und das hat einiges abgefedert, denn auch bei mir laufen ja die Kosten für den Laden weiter“, erläutert er.

Arbeitsmäßig habe er es zudem auch gut überstanden, denn tatsächlich habe er noch einige Aufträge in der Schublade gehabt, die er abarbeiten konnte. „Und natürlich habe ich die Zeit genutzt und alles neu geordnet und aufgeräumt“, so Kranzer abschließend.

Friseure müssen noch warten

Alessandro Milia betreibt zwei Geschäfte in der Stadt, den Salon Milia in der Konstanzer Straße und in der Brunnenstraße den Salon Manger mit insgesamt 27 Plätzen. Die allerdings erst wieder ab dem 4. Mai belegt werden können. Und dann auch nur unter bestimmten Bedingungen. „Ich bin gerade dabei, alles vorzubereiten“, erzählt er auf Nachfrage. Aber es fehlen noch klare Vorgaben, wie viele seiner Plätze er belegen darf.

„Den Abstand kann ich zwischen den Plätzen garantieren, aber ich brauche da erst noch die genauen Verordnungen. Darum werde ich mich jetzt bei der Handwerkskammer erkundigen“, verdeutlicht er. So wie es aussieht kann er aber ab kommender Woche Termine mit Kunden schon einmal festmachen. „Da wir aber nur mit festen Terminen arbeiten, ist das etwas Gewohntes für meine Kunden“, so Milia.