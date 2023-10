Eine Frau wurde am Dienstag, 17. Oktober, gegen 18 Uhr am Villinger Bahnhof belästigt. Ein Unbekannter sprach eine 18-Jährige bei der Gleisunterführung an.

Mann erzwingt Kuss

Plötzlich hielt er die Frau fest, küsste sie laut Polizei gegen ihren Willen, wobei er sie auch unsittlich berührte. Nach kurzer Zeit ließ er von ihr ab und verließ den Ort über die Bahnhofshalle.

Die Geschädigte beschrieb den Täter so: Alter Mitte 30, etwa 1,75 Meter groß, leicht untersetzte Figur, braune Augen und braune, mittellange Frisur. Der Mann sprach türkisch und trug einen längeren braunen Bart, durchsetzt mit grauen Barthaaren. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, einer schwarzen Jacke mit grauem Reißverschluss und Sneakers.

Passantin beobachtet den Vorfall

Eine jüngere Passantin konnte den Vorfall beobachten. Sie und weitere Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07721 601-0 bei der Polizei melden.