Er ist der Mann, der seine Projekte immer an die große Glocke gehängt hat. An die ganz große sogar – und das mit durchschlagendem Erfolg. Ulrich Kolberg hat der Stadt auf diese Weise die rekonstruierte Silbermann-Orgel geschenkt und ein paar Jahre später auch das Glockenspiel fürs Villinger Münster. Für den Anlass am Dienstag, 7. März, bleibt die große Glocke allerdings außen vor: Kolberg wird Jahre alt und feiert dies ganz gemütlich im Kreis seiner Familie.

Ulrich Kolberg ist der Spendenkönig von VS. Mit der Patenschaftsaktion hat er die Rekonstruktion der Silbermannorgel in der Benediktinerkirche ermöglicht. Heute feiert er 90. Geburtstag. | Bild: Burger, Tatjana

„Enorm“ – das kurze Wort kommt Ulrich Kolberg immer wieder über die Lippen, wenn er an die Silbermann-Orgel denkt. Enorme Unterstützung, enorme Resonanz, enorme Kreise, die das Ganze zog: ein Projekt der Superlative eben. Der Neu-Neunziger hat mit seiner unermüdlichen Spendenakquise dafür gesorgt, dass dieses Projekt Wirklichkeit werden konnte.

Der Spiegel des Dirigenten war das letzte Stück, Für das ein Pate gesucht wurde, erinnert sich Ulrich Kolberg. Der Villinger Musiker Bend Boie übernahm die Patenschaft schließlich.Ulrich Kolberg wird 90 Jahre alt. | Bild: Burger, Tatjana

1997 startete das Vorhaben, das bald für ein ganz dickes und wichtiges Kapitel in Ulrich Kolbergs Lebensgeschichte sorgen sollte. Mit einer Patenschafts-Aktion zunächst für die fast 2000 Pfeifen, später auch für sämtliche Einzelteile der noch ungeborenen Orgel vom Registerzug bis zum Organistenspiegel kamen 715.000 Euro zusammen. Der SÜDKURIER adoptierte seinerzeit die letzte Pfeife.

Einen Großteil der Paten hat Ulrich Kolberg selbst handschriftlich auf der Spendentafel verewigt. | Bild: Burger, Tatjana

Kolberg, der Vertriebs-Profi, war voll in seinem Element: Adressen sammeln, Anfragen hinausschicken und stets schnell reagieren. Fast schon ein Vollzeitjob. Tausende Briefe hat er zusammen mit seiner Frau Relindis geschrieben, hat Dankesurkunden und persönliche Patenschaftsurkunden verschickt. Im September 2002 konnte die rekonstruierte Orgel endlich geweiht werden – bezahlt ohne einen Cent aus öffentlichen Kassen. Die mächtige Stimme des Instruments begeistert die Menschen in VS bis heute: „Sie hat einfach einen wunderbaren Klang“, schwärmt Kolberg.

Das zweite Spenden-Wunder 2006 schaffte der Jubilar das Spenden-Wunder ein zweites Mal: 115.000 Euro sammelte er für das Glockenspiel im Villinger Münster. die Idee stammt von Hubert Waldkircher, er hinterließ nach seinem Tod 2004 einen Spendenstock. Für seine Verdienste wurde Ulrich Kolberg unter anderem mit der Bürgermedaille der Stadt belohnt.

In seiner Wohnung im Gebiet Welvert erinnert vieles an das Projekt, das den gebürtigen Brandenburger weit über VS hinaus bekannt gemacht hat. Kolberg ist erst seit Ende 2019 ganz offiziell Villinger, nach dem Tod seiner Frau Relindis tauschte er das große Haus im Niedereschacher Ortsteil Kappel gegen das Appartement mit Gärtchen vor der Terrassentür. „Aus Altersgründen“, so sagt der Jubilar, ist er 2021 aus dem Vorstand der Silbermann-Stiftung zurückgetreten, offizielle Verantwortung hat er seither keine mehr. Oft unterwegs ist er trotzdem.

Ulrich Kolberg ist immer noch gerne am Steuer unterwegs. | Bild: Burger, Tatjana

Um seine fünf Kinder zu besuchen, beispielsweise. 500 Kilometer selbst mit dem Auto dorthin fahren ist für Ulrich Kolberg auch im Alter von 90 Jahren keine große Sache. Warum schafft er, was für viele andere in seinem Alter nicht mehr machbar wäre? Kolberg führt das auf seinen früheren Beruf als Vertriebsexperte zurück, 50.000 bis 60.000 Kilometer war er damals pro Jahr am Steuer unterwegs. „Und ich freue mich immer noch, wenn ich Auto fahren kann“, sagt er und lächelt.

Auch seine Leidenschaft fürs Skifahren, glaubt Ulrich Kolberg, hat ihren guten Anteil daran, dass er bis heute so fit ist. Seit 1962 war er Jahr für Jahr mit der Familie zum Wintersport im österreichischen Lech, stand 2015 im Alter von 83 Jahren selbst noch auf den Brettern. 2017 machte allerdings tagelanges Regenwetter dem letzten Skiurklaub einen Strich durch die Rechnung, ein Jahr später hat Kolberg dann seine komplette Ausrüstung an den Villinger Skiclub verschenkt.

Und seine Freundin, die Orgel? Die besucht er immer noch ab und an. Mindestens einmal im Monat auf jeden Fall, wenn er das Messgerät kontrolliert, das die perfekten Temperaturen im Kircheninnenraum für das Instrument dokumentiert.