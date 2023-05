Schmutzig-ockergelbe Fassade, zerbrochene und teils blinde Fenster, braune Spanplatten über den schlimmsten Wand-Schäden: Die alten Burger-Spritzguss-Gebäude sind seit vielen Jahren ein Villinger Schandfleck an der Kreuzung von Goldenbühl- und Vockenhauser Straße. Nun stehen sie vor einer neuen, schmucken Ära.

Die Häuser A und B direkt gegenüber des Porsche-Zentrums sollen komplett saniert werden. Die Pläne stellen jedoch mehrere Traditionsvereine vor Probleme. Sie verlieren ihre Trainings- und Proberäume.

2022 sind zwei von drei Gebäuden aus dem Komplex verkauft worden. Es handelt sich um die beiden vordersten Bauten, direkt an der Kreuzung gelegen. Gebäude C an der Vockenhauser Straße direkt neben der früheren Firma Winkler ist dagegen nicht betroffen.

Vernagelte Fassade, kaputte Rollos, beschädigte Fenster: Die Industriebauten sind in keinem guten Zustand. | Bild: Burger, Tatjana

Die neuen Eigentümer planen nun offenbar eine komplette Sanierung der baufälligen Häuser. Die Rede ist unter anderem von einem Restaurant, das dort einziehen soll. Trotz mehrmaliger Nachfragen des SÜDKURIER wollten sich die Vertreter der Eigentümergemeinschaft allerdings nicht zu ihren Plänen äußern.

Die Mieten werden steigen

Klar ist jedoch: Allein um die desolaten Häuser auf einen zeitgemäßen Energiestandard zu bringen, werden Millioneninvestitionen nötig sein. Dies wird sich zwangsläufig auch auf die Mieten auswirken. Vereine, kleine Firmen und auch eine Musikschule haben hier momentan ihre Domizile, die Miete in den heruntergekommenen Gebäuden ist günstig.

Wer hat Räume? Der AC Germania ist auf der Suche nach neuen Räumen, benötigt wird ein etwa 200 Quadratmeter großes Domizil. Kontakt: info@acg-villingen.de . Auch die Villinger Schalmeien brauchen ein neues Zuhause für ihren Verein. Kontakt: 1.vorstand@villinger-schalmeien.de

Nach der Sanierung werden die Kosten steigen. Während einige Mieter offenbar zusammen mit den Eigentümern eine Lösung gefunden haben und bleiben können, sieht es bei anderen düsterer aus.

Kündigung überrumpelt Ringer

Die Ringer des AC Germania sind ein Beispiel dafür. Nach dem Abriss der Kasernen hatten sie 2010 in dem ehemaligen Fabrikgebäude eine neue, 300 Quadratmeter große Heimat gefunden. Mit viel Muskelkraft und Geld aus der Vereinskasse haben sie die Fläche ganz nach ihren Wünschen ausgebaut: Einen großen Mattenraum, einen Bereich mit Trainingsgeräten, einen gemütlichen Wirtschaftsraum und Duschen gibt es heute hier.

The Biggest Loser Wer gewinnt „The Biggest Loser“? Torsten Münch verrät seinen Favoriten Das könnte Sie auch interessieren

Doch Ende Februar flatterte den Ringern die Kündigung ins Haus. Schon Ende März, so hieß es, sollten sie den Bereich räumen. „Das ist nicht zu schaffen“, sagt Vorsitzender Gennadi Tomaschewski. Der Verein reagierte sofort, schaltete nach eigenen Angaben einen Anwalt ein. Nun dürfen sie bis Ende September bleiben, doch dann müssen sie gehen.

Vorsitzender Gennadi Tomaschewski (links) und Jugendtrainer Rainer Kuner machen sich Sorgen um die Zukunft des AC Germania. | Bild: Burger, Tatjana

Die Verantwortlichen rund um den Vorsitzenden sind nun verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Domizil. Klar ist auf jeden Fall eines: Sie werden sich verkleinern müssen, so Tomaschewski.

Dennoch brauchen die Sportler eine gewisse Menge an Platz, allein wegen der neun mal neun Meter großen Ringermatte, sagt er. Die ist auch der Grund, warum künftig nicht einfach in einer Sporthalle trainiert werden kann: Die Matte müsste jedes Mal aufwändig ausgerollt und später wieder verstaut werden.

Viel Spaß beim Training haben die Nachwuchs-Ringer des AC Germania. Doch die Sportler müssen den Mattenraum im Burger-Gebäude schon in wenigen Monaten räumen. | Bild: Burger, Tatjana

„Für uns ist das hier eine Heimat geworden“, erklärt Jugendtrainer Rainer Kuner. Auch für den Nachwuchs: Die Jugendabteilung mit ihren 20 Nachwuchs-Ringern hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Viele jugendliche Mitglieder nutzen zudem den Fitness-Raum. Kuner, Tomaschewski und den Mitgliedern selbst ist es nun bange um das Gemeinschaftsgefühl im Verein.

Villinger Schalmeien in Not

Auch die Villinger Schalmeien stehen vor einer ungewissen Zukunft, seit das Kündigungsschreiben kam. „Das war nicht zu schaffen“, betont der musikalische Leiter Peter Burgbacher.

In dem 95 Quadratmeter großen, selbst umgebauten Proberaum hat sich in zwölf Jahren viel angesammelt. Die Musiker lagern die Instrumente dort, Festbänke und weitere Ausrüstung für Feste sind ebenfalls untergestellt, so Peter Burgbacher. Jeden Freitag treffen sich die Schalmeien im Burger-Gebäude zum Proben.

Schwarzwald-Baar Betrügerischer Hausverwalter: Wie es mit der Revision weitergeht Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Umbau sind die Räume für den Verein nicht mehr bezahlbar. Trotz zahlreicher Hilferufe unter anderem auch an die Stadtverwaltung haben die Schalmeien noch kein neues Domizil finden können. „Bis jetzt haben wir von überall her Absagen bekommen“, klagt der Musik-Chef.

Musikschule weiß nicht, wie es weitergeht

Noch Hoffnung hat dagegen Hartmut Vogt von der gleichnamigen Musikschule. Er steht mit den neuen Eigentümern in Kontakt und verhandelt: Finden sich in dem sanierten Gebäude bezahlbare neue Räume? Denn dass die derzeitige Musikschule geräumt werden muss ist, sei klar – sie wird nach der Sanierung anderweitig benötigt.

„Eine Musikschule macht Krach, das ist nun mal so.“ Hartmut Vogt, Musikschul-Chef

„Es ist eine ungute Situation, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht“, so der Chef der Musikschule. Eventuell, so erzählt er, gebe es auch die Chance, in Gebäude C unterzukommen, das nicht mit verkauft wurde.

Villingen-Schwenningen Kirche reißt Kindergarten ab: Wie sollen die 60 Plätze ersetzt werden? Das könnte Sie auch interessieren

Die Musikschule musste in ihrer über 40-jährigen Geschichte schon des Öfteren umziehen. Mit dem jetzigen Standort im ehemaligen Burger-Gebäude, so Hartmut Vogt, war erausgesprochen glücklich. „Eine Musikschule macht Krach, das ist nun mal so“, sagt er.

In dem früheren Industriebau störte sich niemand an Schlagzeugtönen, Gesangsübungen oder ersten Versuchen an der Trompete.