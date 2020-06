von Tobias Lange

Das Thema Umwelt- und Klimaschutz gewinnt auch in Villingen-Schwenningen immer mehr an Bedeutung. Nun ist die Stadt dem Verbund European Energy Award (EEA) – übersetzt heißt das Europäische Energieauszeichnung beigetreten. Sie folgt damit Städten und Gemeinden aus der Region wie Oberndorf am Neckar, Rottweil, Königsfeld und den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil. Die Doppelstadt ist bei ihren Bemühungen allerdings noch einen weiteren Schritt gegangen und hat den Beirat für nachhaltige Stadtentwicklung, Klimaschutz und Landwirtschaft ins Leben gerufen. Darin vertreten sind nicht nur die Stadtverwaltung und der Gemeinderat, sondern auch Organisationen, Vereine und Verbünde, die das Thema direkt oder indirekt betrifft.

„Es ist ein Kick-off. Es geht jetzt los“, verkündete Oberbürgermeister Jürgen Roth zu beginn der konstituierenden Sitzung des neuen Beirats.“Wir können uns darauf freuen, dass wir den Prozess nun beginnen.“ Nachdem der Gemeinderat im Oktober/November 2020 den Klimanotstand ausgerufen hat, soll nun weiter an der klimafreundlichen Entwicklung der Doppelstadt gearbeitet werden. Dies sei ein Prozess, der Veränderungen erfordere, sagte Roth. „Ich glaube, dass wir am Ende des Prozesses einen Riesenschritt weiter sind.“

Wie der Prozess in den nächsten Jahren aussehen wird, erläuterte Tobias Bacher von der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit dem politischen Beschluss zur Teilnahme am EEA und der ersten Veranstaltung seien nun die ersten beiden Schritte erfolgt. Als nächstes wird es in den kommenden Monaten eine Ist-Analyse geben, um den aktuellen Stand der Stadt in Sachen Energieeffizienz und Klimafreundlichkeitzu ermitteln. Dabei werden auch mögliche Maßnahmen entwickelt, mit denen sich die Stadt verbessern kann. 2021 soll dann das Arbeitsprogramm stehen, in denen Ziele und Maßnahmen definiert sind. Spätestens 2023 folgt dann abschließend der Antrag auf die Auszeichnung mit dem EEA. „Der Motor des Ganzen ist das Energieteam“, sagte Petra Neubauer vom Stadtplanungsamt. Dieses Team besteht aus Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Und wird durch Tobias Bacher beratend unterstützt. Parallel dazu gibt es den Beirat als eine „Spezialität, die es in Villingen-Schwenningen gibt“, sagte Bacher. Denn normalerweise habe er es mit Verwaltungen zu tun.

Welche Aufgaben hat der Beirat? Er besteht aus insgesamt acht Gemeinderäten sowie 19 Vertretern der Organisatoren und Vereine. Diese sind auf Maßnahmenbereiche – Entwickllung und Raumordnung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation und Kooperation – aufgeteilt. Das bedeutet, nicht alle Beiräte sind an jedem Bereich beteiligt. Innerhalb der einzelnen Bereiche sollen dann Maßnahmen entwickelt und diskutiert werden, sodass im Idealfall am Ende ein Vorschlag steht, der dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden kann.

Zu den Beiräten gehört beispielsweise Jochen Hauser vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband. Er sieht die Landwirtschaft als einen der Hauptakteure in Sachen Klimaschutz, die viel beitragen und bewirken kann. „Die Stadt braucht uns“, sagte er. Jonas Klein wird die Friday-for-Future-Bewegung im Beirat vertreten. „Unser Hauptziel ist die Klimagerechtigkeit“, sagte er. Für ihn stecke viel Potenzial in den Bereichen Versorgung und Entsorgung sowie Mobilität. Mit am Tisch sitzen werden auch Marcel Trogisch von der Industrie- und Handelskammer und Thomas Bleile von der IG Metall, um die Interessen von Unternehmen und Arbeitnehmern mit einzubringen.

Neben den acht Gemeinderäten Gudrun Furtwängler und Dietmar Wildi (CDU), Ulrike Salat und Oskar Hahn (Grüne), Steffen Ettwein und Andreas Flöß (FW), Frank Banse (SPD sowie Eduard Friesen (AfD) hat der Beirat 19 weitere Mitglieder. Die folgenden Organisatoren und Einrichtungen sind mit jeweils einem Vertreter beteiligt: Architektenkammer BW, Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband Freiburg, Beirat für Menschen mit Behinderungen, BUND, Bündnis für faires Wohnen, Caritasverband SBK, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, Friday for Future, Gesamtelternbeirat der städtischen Schulen, Gewerbeverband Oberzentrum, Hochschule Furtwangen, IG Metall, Industrie- und Handelskammer, Integrationsbeirat, Jugendgemeinderat, Kulturbeirat, städtischer Seniorenrat und Umweltzentrum. (tob)