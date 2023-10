Neben vielen anderen Baustellen, die aktuell im Stadtgebiet den Verkehrsfluss behindern, nervt die marode Brücke an der Peterzeller Straße die Autofahrer schon seit langem.

Weil das Bauwerk in einem so schlechten Zustand ist, hat die Stadtverwaltung vor ein paar Wochen als weitere Maßnahme entschieden, dass der Verkehr nur noch einseitig über die Brücke fahren darf. Es gilt schon eine Höhenbeschränkung, sodass keine Lastwagen über die Brücke fahren dürfen, die schwerer als 3,5 Tonnen sind. Außerdem gilt Tempo 30.

Klare Empfehlung für den Gemeinderat

Jetzt hat der Technische Ausschuss in der Sitzung am Dienstagabend beraten, wie es weitergeht und einstimmig eine Empfehlung für den Gemeinderat ausgesprochen, den Neubau zu genehmigen, inklusive eines Radweges, der aber erst später im Zuge der Sanierung der Richthofenstraße gebaut wird.

An der maroden Brücke gibt es nach wie vor eine Höhenbegrenzung für Lastwagen und es gilt Einbahnverkehr, um das Bauwerk zu entlasten. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Hohe Auflagen wegen des Hochwasserschutz

Aufgrund des geltenden Hochwasserschutzes wird der Neubau mit geschätzten 5,3 Millionen Euro richtig teuer. Allerdings erwartet die Stadt Fördergelder.

Die Stadträte waren bei der Vorstellung der Planung durch Ralph Liebold vom Büro Weber Ingenieure, die für 900.000 Euro den Auftrag erhalten haben, regelrecht geschockt über die Tatsache, dass die Brücke um fast 1,10 Meter angehoben werden muss. Das bedeutet, auch die Peterzeller Straße und die Sebastian-Kneippstraße müssen auf einer Länge von fast 30 Meter an diese Höhe angepasst werden.

Das ist die Situation an der Peterzeller Straße, künftig soll die Brücke 1,10 Meter höher liegen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Breite der Brücke wird von bisher zwölf Metern auf 20 Meter erweitert. Für das Bauwerk, so führte Ralph Liebold aus, gelten die Vorgaben des Amtes für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz des Schwarzwald-

Baar-Kreises.

Entscheidend ist ein 100-jähriges Hochwasser

Der Brückenquerschnitt muss so groß sein, dass ein Hochwasserabfluss für ein sogenanntes hundertjähriges Hochwasser HQ100 gewährleistet ist. Außerdem gibt es noch einen speziellen Klimaänderungsfaktor für verschiedene Regionen und die Einhaltung eines zusätzlichen Abstandes von 50 Zentimetern. „Das alles führt dazu, dass die neue Brückenunterkante 1,10 Meter höher liegen muss, als die bisherige“, so Liebold.

So geht es weiter Da es noch viele offene Fragen gibt, will die Verwaltung klären, welche Faktoren genau eingehalten werden müssen und ob es Spielraum gibt. Planer Liebold betonte allerdings, man müsse eventuell auch mit verschärften Vorschriften seitens des Umweltministerium rechnen. Bürgermeister Bührer will sich nochmals um Optimierungen bemühen. Geprüft werden müsse auch das Thema Altlasten. Start für den Bau könnte Mitte nächsten Jahres sein, Fertigstellung dann Mitte 2025.

Verschiedene Varianten für die Radwege

Für die Radwegverbindung gibt es drei mögliche Alternativen: Eine würde von der Richthofenstraße links an der Brigach vorbeiführen.

Variante 2 sieht vor, dass eine Spur auf der Richthofenstraße für Radler abgetrennt wird, sie biegen dann auf den jetzigen Fußweg rechts der Brigach in der Sebastian-Kneipp-Straße ein (dieser wird ausgebaut). Nach circa 300 Meter wechseln die Radler dann auf die Straße.

Bei der von der Verwaltung favorisierten Variante 3 wechseln die Radler nicht auf die Sebastian-Kneipp-Straße, sondern bleiben bis zur Peterzeller Straße auf dem Fuß- und Radweg. Da dieser verbreitert werden muss, fallen Parkplätze in der Straße weg.

Wenn das neue Bauwerk 1,10 Meter höher wird, fährt man künftig erst in die Senke unter der Bahnbrücke, dann geht es wieder bergauf. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Noch unklar ist, wie die sichere Überquerung der Peterzeller Straße möglich und ob hier Ampelanlagen installiert werden, geplant sind auf jeden Fall Querungshilfen von 2,5 Meter Breite.

Das sagen die Fraktionen

Andreas Flöß erklärte für die Freien Wähler, dass seine Fraktion der Verwaltungsvorlage zustimme, erst die Brücke zu erneuern, alles für den Radweg Variante 3 vorzubereiten und diesen dann mit der Sanierung Richthofenstraße zu bauen.

Schwarzwald-Baar Der Bäcker-Test: Was landet für zehn Euro in der Tüte? Das könnte Sie auch interessieren

Flöß kritisierte die hohen Kosten durch die extremen Auflagen, das sei ein Bürokratie-Wahnsinn: „Diese Brücke steht seit 60 Jahren, der Radweg untendrunter war alle zehn Jahre überschwemmt, mehr ist nicht passiert.“ Es müsse doch reichen, wenn man die Brücke verbreitert. Flöß machte klar, dass seine Fraktion auch so hohen Honoraren wie 900.000 Euro nicht mehr zustimmen werde.

Die Brücke ist nicht diskutierbar

Gudrun Furtwängler signalisierte für die CDU Zustimmung für die Pläne mit der Radwegvariante 3. „Das alles ist sehr komplex und so ist klar, dass es nicht billig wird.“ Es sollte aber jetzt so schnell wie möglich umgesetzt werden. „Wir geben grünes Licht, die Brücke ist nicht diskutierbar und muss so schnell wie möglich fertig sein.“

Rad- und Fußweg besser trennen

Cornelia Kunkis (Grüne) erklärte, bei der Brücke sei die Fraktion dabei: „Das muss schnellstens gemacht werden.“ Man bevorzuge aber Radweg-Variante 2, da es besser sei, Rad- und Fußweg zu trennen.

Straße muss sicher überquert werden können

Bernd Lohmiller (SPD) sieht viele Vorteile in Variante 3: „Da fahren viele Radler raus ins Freibad, Fußgänger sind wenig unterwegs.“ Klar sei, dass es eine Lösung geben müsse, die Straße sicher zu überqueren.

Jeder Zentimeter würde helfen

Frank Bonath (FDP) zeigte sich erschrocken über den Vortrag und die Tatsache, dass die Brücke 1,10 Meter höher werden soll. Er wollte wissen, ob es da noch Verhandlungsspielraum gibt und ob noch was minimiert werden könne. Jeder Zentimeter würde helfen. Seine Fraktion ist der Meinung, den Radweg gleich mitzubauen und nicht auf die Richthofenstraße zu warten.

Lieber auf Nummer Sicher

Olaf Bartsch (AfD) betonte, man folge dem Vorschlag der Verwaltung, der Wegfall an Parkplätzen sei zu verkraften. Er sei letzte Woche im Ahrtal gewesen: „Wenn man sieht, was Hochwasser anrichten kann, sollten wir auf Nummer Sicher gehen.“

Keine Vollkasko-Mentalität

Architekt Olaf Wuttge, der als Sachverständiger im Ausschuss sitzt, hält es für „höchst kritisch“, die Brücke um 1,10 Meter anzuheben. Das habe immense Auswirkungen auf die Kosten und sehe nicht gut aus. Die Planer sollten die vorgegebenen Faktoren nochmals prüfen. „Ein Stück weit kann man auch ins Risiko gehen, Vollkasko-Mentalität können wir uns irgendwann nicht mehr leisten.“

Hier lesen Sie, wie nervig der Einbahnverkehr über die Brücke ist