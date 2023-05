Bär mit den magischen Händen wird er genannt. Bei einem Wettkampf in der Schweiz auf dem Pfannenstiel bei Zürich hat Martin Beha aus Herzogenweiler allen gezeigt, dass er ein wahrer Akrobat mit dem Rückezug ist. Mit dem sogenannten Forwarder wird das geschlagene Holz aus dem Wald transportiert.

Um Beha bei dem Internationalen Forwarderkampf mit Schweizermeisterschaft zu unterstützen, sind zahlreiche Fans aus Herzogenweiler, Unterkirnach und Pfaffenweiler mit dem Bus in die Schweiz gefahren.

Beha will Sieg wiederholen

Vor sechs Jahren hatte Martin Beha, der einen Forstbetrieb hat, diesen Wettkampf schon einmal gewonnen und so war klar, dass er wieder aufs Siegertreppchen will. Normalerweise findet die Veranstaltung alle drei Jahre statt, doch 2020 musste sie wegen Corona abgesagt werden.

Und so hat es eben sechs Jahre gedauert, bis Beha die Chance hatte, seinen Titel zu verteidigen.

Souverän übersteht er die Vorrunde

In der Vorrunde hat Martin Beha souverän alle Ausscheidungskämpfe gewonnen und das in Rekordzeit. So war trotz vieler Regengüsse die Stimmung unter den Fans auf dem Kampfplatz bestens.

Martin Beha sitzt im Führerhaus, hier wird genau beobachtet, was er macht. | Bild: Gerhard Blessing

Dem Spielmodus entsprechend kämpften jeweils zwei Mann in einem Durchgang gegeneinander im K.O.-System, das heißt der Verlierer ist raus, der Gewinner kommt eine Runde weiter.

Das sind die Disziplinen

Vier Aufgaben waren in einem Durchgang zu erledigen: Die Wettkämpfer mussten Schwachholzstämme mit dem Kran einzeln aufnehmen und maßgerecht aufladen – sonst gab es Punktabzug. Danach musste an anderer Stelle ein voller Wasserkübel angehoben und zielsicher auf vier schmalen Stützen sicher abgestellt werden, ohne dass zu viel Wasser überschwappt.

Viel Fingerspitzengefühl war auch notwendig, um zwei Fichtenstangen nacheinander durch einen Eisenring hindurch zu balancieren, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Ring kam. Und als letztes wurden sieben Klötze, zwei davon waren halbiert und mussten vom Greifer zusammengebaut werden, zu einem Turm gestapelt.

In neun Minuten und 24 Sekunden zum Sieger

Martin Beha brauchte sensationelle neun Minuten und 24 Sekunden für alle vier Prüfungen im Endkampf: Das war eine Spitzenleistung und katapultierte ihn auf Platz eins. Die mitgereisten Fans jubelten frenetisch.

Martin Beha steht stolz auf dem Siegerpodest – natürlich aus Holz – und hält die deutsche Fahne. Den 2. Platz hat Christian Meier aus Grafenhausen erreicht, dritter wird Lars Eggenberger aus der Schweiz. | Bild: Gerhard Blessing

Einziger Wermutstropfen im Siegesrausch: Beha war zwar Sieger im Wettkampf, aber er konnte als Deutscher verständlicherweise nicht Schweizer Meister werden. Das trübte seine Freude aber in keiner Weise.

Die nächste Herausforderung wartet bereits am Donnerstag: Am Himmelfahrtstag findet bei Hannover der Holzerwettkampf für das Bundesland Niedersachsen statt.

