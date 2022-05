Ein elternloses Kleinkind in einem Linienbus sorgte am Sonntag gegen 20 Uhr für einige Aufregung. Ein Busfahrer teilte den Beamten mit, dass eine Frau mit Kindern und einem Kinderwagen aus seinem Bus ausgestiegen war. Dabei habe sie wohl eines ihrer Kinder „im Bus vergessen“, heißt es im Polizeibericht.

„Versehentlich im Bus zurückgelassen“

Der Vorfall ereignete sich bei der Bushaltestelle der Norma-Filiale in der Harzerstraße, teilte ein Polizeisprecher mit. Immerhin ist es von hier nicht so weit bis zum Schwenninger Polizeirevier. Dorthin eilte die 26-jährige Mutter des Vierjährigen und erklärte, dass sie ihren Sohn versehentlich in einem Bus zurückgelassen habe. Die Beamten konnten den Knirps abholen und wohlbehalten wieder in die Obhut seiner Mutter geben.

Aus den Augen verloren?

Die Polizei geht davon aus, dass die Mutter beim Ausstieg mit ihren zwei anderen Kindern so beschäftigt war, dass sie den Vierjährigen kurz aus den Augen verlor. Als ihr das auffiel, hatte die Bustür bereits geschlossen und das Fahrzeug war abgefahren.