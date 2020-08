In Villingen-Schwenningen sind vom 14. bis zum 21. September Pedelec-Testradler der Stadtverwaltung unterwegs. Sie probieren im Rahmen einer Kampagne „Mein Weg. Meine Zeit.“ aus, wie es sich anfühlt, den Arbeitsweg auf zwei statt vier Rädern zurückzulegen. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Verwaltungsmitarbeiter für das Radfahren zu begeistern und ein Vorbild für andere Arbeitnehmer vor Ort zu sein.

Beschäftigte können sich bewerben – vier werden ausgesucht

Die Beschäftigten können sich für das Testradeln bewerben, vier werden vom neuen städtischen Mobilitätsmanager Ansgar Kundinger ausgelost. Diese vier Verwaltungsmitarbeiter dürfen eine Woche lang auf ihrem Arbeitsweg ein Pedelec nutzen, ein Lastenpedelec wird täglich verliehen. Ein Pedelec ist ein Elektrofahrrad, bei dem der Fahrer von einem Elektroantrieb nur dann unterstützt wird, wenn er gleichzeitig selbst in die Pedale tritt.

Räder haben viele Vorteile

Ganz entspannt am Stau vorbeifahren zu können und dabei noch etwas für die eigene Gesundheit zu tun – dies seien nur zwei der Vorteile die Zweiräder gegenüber dem motorisierten Verkehr haben. Fahrräder, Pedelecs und Co. seien im Stadtverkehr übrigens die schnellsten Fortbewegungsmittel. „Mit dem Testradeln möchte ich meine Kollegen ermuntern, für ihren täglichen Pendelweg zur Arbeit und wieder nach Hause aufs Rad zu steigen, es einfach mal auszuprobieren. Für den Klimaschutz, weniger Lärm und bessere Luft in unserer Stadt“, freut sich Kundinger.

Auch für andere Unternehmen

Ermöglicht hat das Testradeln die Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW), in der Villingen-Schwenningen seit 2010 Mitglied ist. Gemeinsam mit einem Dienstrad-Anbieter aus der Fahrradstadt Münster, bietet die Arbeitsgemeinschaft ihren Mitgliedern zwei Pedelec-Testflotten mit jeweils fünf Pedelecs an, die von Mai bis Oktober buchbar sind. „Andere Unternehmen können ebenfalls mitmachen und Testräder für ihre Mitarbeiter bekommen“, erklärt Ansgar Kundinger vom Grünflächen- und Tiefbauamt.