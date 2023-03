VS-Villingen vor 51 Minuten

Viele VS-Geschäfte kämpfen mit dem Fachkräftemangel: Wie kann da ein Friseur expandieren?

Alexander und Nadja Kübler eröffnen einen zweiten Friseursalon in VS. Auch der Haarschnitt von kranken und alten Menschen ist dem Friseurmeister ein Anliegen, der sich zudem in der überbetrieblichen Ausbildung engagiert.