von Hans-Jürgen Götz

Hinaus in Wald und Flur lockte es viele Menschen bei bestem Wetter am Pfingstwochenende. Begehrt waren die beliebten Ausflugsziele, Grillstellen und Cafés in und um Villingen.

