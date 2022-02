22 von ehemals 29 Spielhallen in Villingen-Schwenningen sind dicht gemacht worden. Doch war dies ein kluge Maßnahme zur Eindämmung der Spielsucht? Kritiker sagen: Die Gefahr droht jetzt von ganz anderer Seite.

Zum 1. Juli 2021 haben die 16 Bundesländer das Glückspiel in Deutschland per Staatsvertrag neu geregelt und bundesweit vereinheitlicht. Seither hat sich die Glückspielszene hierzulande massiv verändert, auch in Villingen-Schwenningen. Von 29