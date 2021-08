Ein riesengroßer Freundeskreis aus Pfaffenweiler hat zwei verstorbenen Männern aus der Gemeinde nun einen stillen Ort des Gedenkens geschaffen. Zwei Sitzbänke stehen seit Samstag am Bienenberg, versehen mit den Spitznamen der beiden Männer, die während den Corona-Monaten im Alter von 33 und 34 Jahren unabhängig voneinander aus dem Leben geschieden sind.

Am Bienenberg in Pfaffenweiler stehen die beiden ganz besonderen, neuen Sitzbänkle, die an zwei verstorbene Bürger aus der Gemeinde erinnern. | Bild: Trippl, Norbert

Besonders gefreut hat sich der Freundeskreis über die Unterstützung in dieser Herzensangelegenheit durch Ortsvorsteher Martin Straßacker. Die 59-Jährige, der die Gemeinde im Ehrenamt vom Rathaus Pfaffenweiler aus führt, erklärt, weshalb er die Aktion mit viel Überzeugung unterstützt habe. „Das ist eine gute Sache“, sagt Straßacker und verweist darauf, dass die Bänke „ja letztlich allen zugute kämen“.

Ein Teil des Freundeskreises aus Pfaffenweiler bringt am Samstag die Erinnerungsbänke in Position. | Bild: Trippl, Norbert

Als Ortsvorsteher habe er das Ansinnen in eine ohnehin geplante Beschaffungsaktion im Ort für neue Sitzbänke integrieren können. „Auch deshalb konnten wir einen guten Preis erhalten“, sagt Straßacker und freut sich, dass bei der Gruppe aus dem Ort noch 2000 Euro an die Tannheimer Nachsorgeklinik weitergereicht werden konnten, so viel Geld war schlussendlich übrig, weil fast 70 Personen die Spendenaktion unterstützt hätten.

Auch ein wenig öko ist dabei

Straßacker war es wichtig, dass alle Bänke aus Douglasienholz sind., „wir wollen damit schon auch weg von der Chemiekeule“, sagt das CDU-Mitglied, das hauptberuflich bei der Polizei beschäftigt ist.

Der Freundeskreis habe die Bänke schlussendlich am Wunschstandort aufstellen könnten, auch das ein Ergebnis gemeinsamen Wirkens. Martin Straßacker offenbart, dass die Ortsverwaltung im Vorfeld noch mit dem Grundstückseigentümer gesprochen habe, um auch hier Einverständnis für die Platzierung zu erreichen. Straßacker hofft, dass die besonderen Bänke an einem der schönsten Flecken des Ortes rege genutzt werden – und möglichst lange von Vandalismus verschont bleiben.

Impressionen vom Samstag, als die Freunde der Verstorbenen aktiv wurden: