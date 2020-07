VS-Villingen vor 2 Stunden

Verzögerung bei Projekten, Konsolidierungsphase, grüner durch „Mietergärten“ – so geht es der Baugenossenschaft in der Coronakrise

Die Baugenossenschaft Villingen befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase. Größere Projekte stehen erst mal keine an, dafür geht es um die Instandhaltung und -setzung von bestehenden Gebäuden und um ein grüneres Villingen. Dazu kommt die Coronakrise, die auch bei der Genossenschaft zu Verzögerungen führt – wie in der Rietheimer Straße. Anwohnerbeschwerden könnten nun aber bald der Vergangenheit angehören.