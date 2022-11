von Leonie Vaas

Die Energiekrise setzt allen zu – auch den Menschen in der Region. Doch was tun sie sich eigentlich in solchen schwierigen Zeiten Gutes, um sich etwas abzulenken oder auszuspannen? Wir haben uns in der Villinger Fußgängerzone umgehört.

Maria Kaiser

Maria Kaiser ist oft draußen zum Spazierengehen, besonders gern macht sie aber Nordic Walking, berichtet sie. Dabei wird sie von ihrem Mann begleitet. Außerdem musiziert sie mit ihm gern, das trägt auch zur Entspannung bei. Auch Freunde treffen hält sie für eine gute Gelegenheit, um sich abzulenken. Wenn ihr alles zu viel wird, geht sie auch gern in die Kirche, um zu beten, sagt Maria Kaiser.

Peter Kleinfeld

Peter Kleinfeld wohnt in Villingen und sagt, dass er jeden Tag durch die Innenstadt seiner Heimat läuft. Seit seine Frau gestorben ist, ist ihm bewusst, dass das Leben ganz schnell vorbei sein kann. Peter Kleinfeld sagt, dass er merkt, wie er die Bewegung draußen an der frischen Luft braucht. Es tut ihm gut seinen Kopf freizubekommen, erzählt Peter Kleinfeld.

Nathalie Kuhn

Mit ihrem kleinen Sohn kommt Nathalie Kuhn fast gar nicht dazu, sich viele Gedanken über die Energiekrise zu machen. Trotzdem hält sie es für eine gute Idee, sich etwas Gutes zu tun, indem sie in der Natur spazieren geht oder sich mit Freunden trifft, berichtet sie. Vor allem findet Nathalie Kuhn, dass man sich es sich nicht nehmen lassen sollte auch mal ins Kino zu gehen oder überhaupt preiswertere Dinge zu unternehmen.

Davide Spadafora

Auch Davide Spadafora schränkt seine Lebensweise nicht unbedingt ein. Um sich zu entspannen und vom Alltag abzulenken geht er vor allem weiterhin gerne raus. Besonders gut tut es ihm beim Spazierengehen die frische Luft einzuatmen, sagt er.

Klara Allgeier

Klara Allgeier erzählt, dass sie jeden Tag bewusst erleben will, besonders deswegen treibt sie in ihrer Freizeit viel Sport wie Tennis oder Nordic Walking. Gutes tut sie sich vor allem, in dem sie an den wöchentlichen Sprachkursen in Italienisch und Portugiesisch der VHS teilnimmt. Schon als Kind und auch später in ihrem Beruf als Fremdsprachensekretärin in Triberg war Klara Allgeiers Interesse an Fremdsprachen sehr groß. Klara Allgeier berichtet, dass sie ihre Sprachkenntnisse vor allem dann nutzt, wenn sie mit ihrem Partner quer durch Europa reist. Als Ablenkung dient aber auch das Kochen von warmen Gerichten, entweder alleine oder mit ihrem Partner, sagt die 79-Jährige.

Margarete Schaal

„Verliere auf keinen Fall den Mut“, betont Margarete Schaal. Sie tut sich Gutes, wenn sie in die Kirche geht und findet vor allem dort den Mut bei Gott und durchs Gebet. Doch auch geht Margarete Schaal sehr gerne oft in den Park und die umliegenden Wälder, um sich zu entspannen und vom Alltag abzulenken, denn auch sie will jeden Tag bewusst erleben erzählt sie. Auch die Gelegenheiten sich mit Freunden zu treffen und vor allem in Gemeinschaft zu sein, nutzt sie. Deswegen geht Margarete Schaal gerne in die Villinger Innenstadt, denn dort sieht man die anderen Menschen die teilweise die gleichen Gedanken und Sorgen haben – man wird zu einer Gemeinschaft.